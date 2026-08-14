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MS धोनी से जलते हैं गौतम गंभीर? कैप्टन कूल का नाम सुनते ही चिढ़ जाते हैं कोच, जानें खटास की वजह

Gautam Gambhir vs MS Dhoni: गौतम गंभीर और एमएस धोनी के बीच कई बार विवाद की खबरें सामने आई हैं. मैदान पर एक साथ भारत को मैच जिताने वाले दोनों खिलाड़ियों के बीच अक्सर मतभेद रहे हैं. आइए जानते हैं कि गंभीर और धोनी के रिश्ते में खटास की असली वजह क्या है?

By: Ankush Upadhayay | Published: August 14, 2026 8:49:40 AM IST

क्या MS धोनी से जलते हैं गौतम गंभीर?
क्या MS धोनी से जलते हैं गौतम गंभीर?


Gautam Gambhir vs MS Dhoni: भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर का नाम आते ही क्रिकेट फैंस दो अलग-अलग गुप में बंट जाते हैं. जहां एक एमएस धोनी (MS Dhoni) कैप्टन कूल वाले अंदाज के लिए जाने जाते हैं. वहीं, दूसरी ओर गौतम गंभीर अपने आक्रामक और बेबाक जवाब के लिए मशहूर हैं. इन दोनों खिलाड़ियों ने साथ मिलकर भारतीय टीम को कई मुकाबले जिताने के साथ ही क्रिकेट के मैदान पर कई यादगार अच्छे पल बिताए हैं. हालांकि इस दौरान उनके बीच विवाद भी हुए. कई लोगों का तो यहां तक मानना है कि गौतम गंभीर को एमएस धोनी से जलन थी, क्योंकि धोनी के हाथों में टीम की कमान थी. हालांकि सच्चाई कुछ और है…

क्या धोनी से जलते हैं गंभीर?

गौतम गंभीर और एमएस धोनी के बीच कोई दुश्मनी या जलन नहीं है. उन दोनों के बीच सिर्फ विचारों के लेकर मतभेद है. गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने कई मौकों पर खुद कहा कि उनके दिल में धोनी के लिए बहुत सम्मान है. वह जरूरत पड़ने पर धोनी के साथ सबसे पहले खड़े होंगे. हालांकि वह कई बार ऐसा बयान दे देते हैं, जिससे लगता है कि वह धोनी से जलते हैं.

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दरअसल, जब भी साल 2011 विश्व कप की जीत की बात होती है, तो हर किसी को एमएस धोनी का विनिंग सिक्स याद आता है. एमएस धोनी ने नाबाद 91 रनों की पारी खेली थी. क्रिकेट फैंस अक्सर धोनी को विश्व कप जीत का क्रेडिट देते हैं. वहीं, गौतम गंभीर का मानना है कि एक छक्के ने भारत को वर्ल्ड कप नहीं जिताया था.

गंभीर ने मानते हैं कि कोई भी विश्व कप किसी एक खिलाड़ी या एक छक्के से नहीं, बल्कि पूरी टीम के प्रयास से जीता जाता है. वह युवराज सिंह, जहीर खान, सुरेश रैना और अन्य खिलाड़ियों को विश्व कप की जीत का क्रेडिट देते हैं. बता दें कि गौतम गंभीर खुद फाइनल के मुकाबले में 97 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए थे. उनकी इसी बयानबाजी की वजह से फैंस को लगता है कि गौतम गंभीर के मन में धोनी के लिए खटास है.

धोनी ने गंभीर को टीम से किया था बाहर!

गौतम गंभीर साल 2011 में वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे. इसके बाद साल 2015 में अगला वनडे विश्व कप खेला जाना था, जिसके लिए एमएस धोनी पहले से ही टीम तैयार करना चाहते थे. इसके लिए वो युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना चाहते थे. एमएस धोनी का कहना था कि टीम में फुर्तीले फील्डर होने चाहिए. साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई सीबी ट्राई-सीरीज के दौरान धोनी ने एक बयान में कहा था कि वे सीनियर खिलाड़ियों (सचिन, सहवाग और गंभीर) को एक साथ प्लेइंग इलेवन में नहीं खिला सकते, क्योंकि वे धीमे फील्डर हैं. इससे मैदान पर 20 रन एक्स्ट्रा जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: गौतम गंभीर घमंडी? उनकी असलियत तो ये है, हरभजन सिंह ने सुनाई सच्चाई, बोले- उनकी कड़वी बात…

वहीं, गौतम गंभीर का मानना था कि विश्व कप से 3 साल पहले ही ऐसा क्यों किया जा रहा है. गंभीर का कहना था कि अगर कोई खिलाड़ी रन बना रहा है, तो उसकी उम्र मायने नहीं रखती है. हालांकि उस समय गौतम गंभीर खराब प्रदर्शन से जूझ रहे थे, जिसके चलते कुछ समय बाद ही गंभीर को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया. गंभीर ने साल जनवरी, 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी वनडे मैच खेला.

अभी क्या कर रहे गंभीर और धोनी?

मौजूदा समय में गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं. वहीं, एमएस धोनी क्रिकेट के मैदान से दूर हैं. हालांकि अभी भी वह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हैं.

Tags: Gautam Gambhirhome-hero-pos-10ms dhoni
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