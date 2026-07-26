‘तुम + मैं…’, पत्नी नताशा के बर्थडे पर गौतम गंभीर ने लुटाया प्यार, रोमांटिक पोस्ट ने जीता फैंस का दिल

Gautam Gambhir Wife Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की वाइफ नताशा आज यानी 26 जुलाई को अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर गौतम गंभीर ने अपनी वाइफ के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी वाइफ नताशा के साथ एक फोटो शेयर की, जिसके कैप्शन में बर्थडे विश करते हुए रोमांटिक मैसेज लिखा. उनका यह पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे फैंस की ओर से खूब प्यार मिल रहा है.

गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए आराम दिया गया है. इसी वजह से वह भारतीय टीम के साथ जिम्बाब्वे दौरे पर नहीं गए, जहां पर टीम इंडिया 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है.

गंभीर का स्पेशल मैसेज

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने अपनी पत्नी नताशा के जन्मदिन पर रोमांटिक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने नताशा के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘तुम + मैं = मेरी पसंदीदा कहानी. जन्मदिन मुबारक हो.’ साथ ही कैप्शन में उन्होंने दिल वाला इमोजी भी शेयर किया.

बता दें कि गौतम गंभीर और नताशा जैन ने 28 अक्टूबर, 2011 को शादी रचाई थी. कपल की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम आजीन और अनाइशा हैं. गंभीर की वाइफ नताशा एक व्यावसायिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उन दोनों के पिता अच्छे दोस्त हैं.

गंभीर को BCCI ने दिया आराम

हाल ही में भारतीय टीम गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर व्हाइट बॉल सीरीज खेलने गई थी. इस दौरे के बाद बीसीसीआई ने गंभीर को आराम दिया. ऐसे में गंभीर की गैरमौजूदगी में जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी वीवीएस लक्ष्मण को सौंपी गई. वीवीएस लक्ष्मण के मार्गदर्शन में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. वहीं, इससे पहले गंभीर के अंडर भारत को आयरलैंड में टी20 सीरीज में 0-2 से हार मिली थी. इसके बाद इंग्लैंड में भी भारत को टी20 सीरीज में 0-4 से व्हाइटवॉश झेलनी पड़ी थी.