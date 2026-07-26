Home > क्रिकेट > ‘तुम + मैं…’, पत्नी नताशा के बर्थडे पर गौतम गंभीर ने लुटाया प्यार, रोमांटिक पोस्ट ने जीता फैंस का दिल

‘तुम + मैं…’, पत्नी नताशा के बर्थडे पर गौतम गंभीर ने लुटाया प्यार, रोमांटिक पोस्ट ने जीता फैंस का दिल

Gautam Gambhir Wife Birthday: आज 26 जुलाई को गौतम गंभीर की पत्नी नताशा जैन का बर्थडे है. इस खास मौके पर गंभीर ने अपनी वाइफ के लिए स्पेशल पोस्ट किया है. देखें गंभीर ने क्या लिखा...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 26, 2026 3:35:36 PM IST

गौतम गंभीर ने अपनी वाइफ के बर्थडे पर स्पेशल मैसेज लिखा.
गौतम गंभीर ने अपनी वाइफ के बर्थडे पर स्पेशल मैसेज लिखा.


Gautam Gambhir Wife Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की वाइफ नताशा आज यानी 26 जुलाई को अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर गौतम गंभीर ने अपनी वाइफ के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी वाइफ नताशा के साथ एक फोटो शेयर की, जिसके कैप्शन में बर्थडे विश करते हुए रोमांटिक मैसेज लिखा. उनका यह पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे फैंस की ओर से खूब प्यार मिल रहा है.

गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए आराम दिया गया है. इसी वजह से वह भारतीय टीम के साथ जिम्बाब्वे दौरे पर नहीं गए, जहां पर टीम इंडिया 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है.

You Might Be Interested In

गंभीर का स्पेशल मैसेज

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने अपनी पत्नी नताशा के जन्मदिन पर रोमांटिक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने नताशा के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘तुम + मैं = मेरी पसंदीदा कहानी. जन्मदिन मुबारक हो.’ साथ ही कैप्शन में उन्होंने दिल वाला इमोजी भी शेयर किया.

बता दें कि गौतम गंभीर और नताशा जैन ने 28 अक्टूबर, 2011 को शादी रचाई थी. कपल की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम आजीन और अनाइशा हैं. गंभीर की वाइफ नताशा एक व्यावसायिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उन दोनों के पिता अच्छे दोस्त हैं.

गंभीर को BCCI ने दिया आराम

हाल ही में भारतीय टीम गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर व्हाइट बॉल सीरीज खेलने गई थी. इस दौरे के बाद बीसीसीआई ने गंभीर को आराम दिया. ऐसे में गंभीर की गैरमौजूदगी में जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी वीवीएस लक्ष्मण को सौंपी गई. वीवीएस लक्ष्मण के मार्गदर्शन में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. वहीं, इससे पहले गंभीर के अंडर भारत को आयरलैंड में टी20 सीरीज में 0-2 से हार मिली थी. इसके बाद इंग्लैंड में भी भारत को टी20 सीरीज में 0-4 से व्हाइटवॉश झेलनी पड़ी थी.

Tags: Gautam Gambhir
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं वो एक्ट्रेस, जिन्होंने पेट्रोल पंप पर किया काम

July 26, 2026

1970 के दशक की 8 खूबसूरत हसीनाएं

July 26, 2026

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए अंडे?

July 25, 2026

घूमने के लिए बेस्ट रहेंगे ये हिल स्टेशन्स

July 25, 2026

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या है बॉलीवुड सितारों का...

July 25, 2026

T20I में किस भारतीय के नाम सबसे ज्यादा 50+ स्कोर?...

July 25, 2026
‘तुम + मैं…’, पत्नी नताशा के बर्थडे पर गौतम गंभीर ने लुटाया प्यार, रोमांटिक पोस्ट ने जीता फैंस का दिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘तुम + मैं…’, पत्नी नताशा के बर्थडे पर गौतम गंभीर ने लुटाया प्यार, रोमांटिक पोस्ट ने जीता फैंस का दिल
‘तुम + मैं…’, पत्नी नताशा के बर्थडे पर गौतम गंभीर ने लुटाया प्यार, रोमांटिक पोस्ट ने जीता फैंस का दिल
‘तुम + मैं…’, पत्नी नताशा के बर्थडे पर गौतम गंभीर ने लुटाया प्यार, रोमांटिक पोस्ट ने जीता फैंस का दिल
‘तुम + मैं…’, पत्नी नताशा के बर्थडे पर गौतम गंभीर ने लुटाया प्यार, रोमांटिक पोस्ट ने जीता फैंस का दिल