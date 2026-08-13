गौतम गंभीर में ऐसा क्या… कप्तान हारे तो बाहर, लेकिन कोच पर मेहरबान, क्या BCCI कर रहा पाखंड?

Gautam Gambhir Head Coach Job: भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर काफी दबाव होगा. उनकी कोचिंग में भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है. इस बीच आयरलैंड और इंग्लैंड में मिली बुरी हार ने उनके कोचिंग करियर पर एक और बड़ा दाग लगा दिया है. इससे पहले भारत को घर पर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में गंभीर को हेड कोच के पद से हटाने की मांग तेज हो गई थी. इस बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें गंभीर के भविष्य को लेकर बताया गया है.

क्या बच पाएगी गौतम गंभीर की कुर्सी?

एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भले ही भारत को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार मिले. फिर भी गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को हेड कोच के पद से हटाए जाने के काफी कम चांसेस हैं. रिपोर्ट में आगे कहा गया कि बीसीसीआई का मानना है कि रेड-बॉल टीम अभी बदलाव के दौर (ट्रांजिशन) से गुजर रही है. ऐसे में कोच गौतम गंभीर को एक मजबूत टीम तैयार करने के लिए समय चाहिए.

रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्ट क्रिकेट में सबसे खराब हालत में भी किसी दूसरे विकल्प की संभावना कम है. बताया जा रहा है कि वीवीएस लक्ष्मण बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के हेड के पद में ज्यादा खुश हैं.

बीसीसीआई ने दिया ये तर्क

रिपोर्ट में कहा गया कि खिलाड़ियों के चोटिल होने की समस्या की वजह से भी गौतम गंभीर की कुर्सी सेफ है. दरअसल, बीसीसीआई का मानना है कि सीरीज के दौरान अहम खिलाड़ियों के चोटिल होने की वजह से टीम के प्रदर्शन पर असर पड़ा है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान शुभमन गिल के चोटिल होने का उदाहरण दिया गया. बीसीसीआई का कहना है कि अगर शुभमन गिल चोटिल न हुए होते, तो रिजल्ट कुछ और हो सकते थे.

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इसी तरह श्रीलंका दौरे से भी जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन और वाशिंग्टन सुंदर जैसे मैच विनर खिलाड़ी बाहर हो गए हैं, जो भारतीय टीम के लिए बड़ी समस्या है. हालांकि इस बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर लगातार हार के बाद कप्तान बदल दिए जाते हैं, तो फिर कोच पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है. गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया लगातार दूसरी बार ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर होने की कगार पर खड़ी है.

गौतम गंभीर का कार्यकाल

रेड-बॉल के अलावा व्हाइट बॉल क्रिकेट में गौतम गंभीर की नौकरी पर कोई खतरा नहीं है. बीसीसीआई गौतम गंभीर को 2027 वनडे विश्व कप तक टीम इंडिया के साथ बनाए रखना चाहती है. टेस्ट क्रिकेट में खराब प्रदर्शन के बावजूद बीसीसीआई जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेगा, बल्कि टीम के नए खिलाड़ियों को थोड़ा समय देगा.