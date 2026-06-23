‘राणा जैसा कोई नहीं…’, आखिर हर बार क्यों दिख जाता है गंभीर का ‘राणा’ प्रेम? क्या है खास कनेक्शन

Gambhir-Rana Connection: हाल ही में BCCI ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की वनडे टीम का एलान किया. इस स्क्वाड में 24 साल के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को भी शामिल किया गया, जिन्होंने पिछले कई महीनों से एक भी मैच नहीं खेला है. हर्षित राणा को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले घुटनों में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्होंने सर्जरी कराई थी. इसके चलते वह टी20 विश्व कप और आईपीएल 2026 में नहीं खेल पाए थे. इसके बाद हर्षित राणा की वापसी सीधे भारतीय टीम में हो गई, जबकि उन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला.

ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर हर्षित राणा (Harshit Rana) से ऐसा क्या खास है, जो उन्हें बार-बार टीम इंडिया में लगातार मौके मिल रहे हैं. कुछ लोगों को कहना है कि हर्षित राणा टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के फेवरेट हैं, जिसके चलते उन्हें आसानी से हर फॉर्मेट में टीम इंडिया में शामिल किया जा रहा है. जानिए क्या है सच्चाई…

गौतम गंभीर का ‘राणा’ प्रेम या फिर…

दरअसल, टीम इंडिया का हेड कोच बनने से पहले गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मेंटर थे. हर्षित राणा भी केकेआर की टीम का हिस्सा हैं, जिसके चलते उन दोनों के अच्छे संबंध हैं. गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने केकेआर में मेंटर के तौर पर काम करने के हर्षित राणा के साथ काम किया था, जिसके चलते उन्हें युवा खिलाड़ी पर काफी भरोसा है. हर्षित राणा ने कई बार आईपीएल में अपने प्रदर्शन से गौतम गंभीर का दिल जीता.

यह सब देखने के बाद लोगों को लगता है कि गौतम गंभीर अपने चहेते खिलाड़ी हर्षित राणा को इसी वजह से बार-बार मौके देते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है. दरअसल, भारतीय टीम वनडे विश्व कप 2027 की तैयारी कर रही है. इस विश्व कप के लिए भारत को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की जरूरत है. हार्दिक पांड्या लंबे समय से यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन उनके चोटिल होने की समस्याएं बनी रहती हैं.

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हर्षित राणा को क्यों मिल रहे मौके?

भारतीय टीम मैनेजमेंट हर्षित राणा को 2027 वनडे विश्व कप के लिए तैयार कर रही है. यह विश्व कप अगले साल साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा, जहां की पिचों पर तेज गेंदबाजों को खूब मदद मिलती है. हर्षित राणा 6 फीट 2 इंच लंबे कद के खिलाड़ी हैं, जो अफ्रीका की पिचों का फायदा उठा सकते हैं. वहां पर उन्हें ज्यादा स्पीड और बाउंस मिलेगा, जिससे उनकी गेंदबाजी कारगर होगी. इसके अलावा हर्षित राणा लोअर ऑर्डर में बल्ले से भी अपना योगदान दे सकते हैं.

हर्षित राणा ने इसी साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शानदार अर्धशतक लगाकर अपनी बल्लेबाजी की काबिलियत साबित की थी. हर्षित राणा के टीम में होने से भारत को बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई मिलेगी, जिससे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बिना दबाव के खेल सकेंगे.

हर्षित राणा का प्रदर्शन

हर्षित राणा भारत के लिए सभी फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं. उन्होंने भारत के लिए 2 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 4 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा वनडे में हर्षित राणा ने 14 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 26 विकेट चटकाने के साथ ही 7 पारियों में 124 रन बनाए हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में हर्षित के नाम 9 मैचों में 9 विकेट दर्ज हैं. साथ ही उनके बल्ले से 57 रन भी आए हैं.