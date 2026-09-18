Home > खेल > ’10 ओवर बॉलिंग नहीं कर पा रहा, टीम में कैसे लाए…’? गौतम गंभीर का किस खिलाड़ी पर चढ़ा पारा

’10 ओवर बॉलिंग नहीं कर पा रहा, टीम में कैसे लाए…’? गौतम गंभीर का किस खिलाड़ी पर चढ़ा पारा

हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया में वापसी को लेकर गौतम गंभीर ने स्थिति साफ कर दी है. गंभीर ने कहा कि पांड्या फिलहाल वनडे में 10 ओवर गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं. चोटों के कारण वह आईपीएल 2026 के बाद से प्रोफेशनल क्रिकेट से दूर हैं.

By: Satyam Sengar | Published: September 18, 2026 11:08:28 AM IST

गौतम गंभीर ने किसके लिए कहा ऐसा?
गौतम गंभीर ने किसके लिए कहा ऐसा?


भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया में वापसी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. गंभीर ने साफ कहा कि पांड्या इस समय वनडे मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने की स्थिति में नहीं हैं. पिछले कुछ महीनों में पांड्या ने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है, इसलिए टीम मैनेजमेंट उनकी वापसी को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहता. भारत को आने वाले समय में वनडे क्रिकेट में पांड्या से बड़ी उम्मीदें हैं.

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के बाद गंभीर ने कहा, “हार्दिक पांड्या इस समय 10 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकते. हम उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जल्दबाजी में वापस नहीं लाना चाहते. जब वह फिट होंगे, तो हार्दिक और नितीश दोनों के खेलने की संभावना है.” गंभीर के इस बयान से साफ है कि पांड्या की वापसी में उनकी गेंदबाजी फिटनेस अहम भूमिका निभाएगी. टीम उन्हें सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर नहीं, बल्कि फुल ऑलराउंडर के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है.

You Might Be Interested In

चोटों के कारण लंबे समय से बाहर
हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2026 के बाद से कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला है. उन्हें जून में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था, लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले पैर में चोट लग गई. इससे पहले वह पीठ में ऐंठन के कारण मुंबई इंडियंस के चार मुकाबलों से बाहर रहे थे. इसके बाद पांड्या बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस और कंडीशनिंग पर काम कर रहे थे, जहां उन्हें एक और चोट का सामना करना पड़ा.

अगले हफ्ते होगा फिटनेस टेस्ट
पांड्या को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पुडुचेरी में होने वाली वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनका चयन अंतिम फिटनेस मंजूरी पर निर्भर है. अगले हफ्ते उनका फिटनेस टेस्ट होने की उम्मीद है. चयनकर्ता उनकी वापसी को लेकर सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि वनडे टीम के संतुलन में पांड्या की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है. फिट होने के बाद उनके साथ नितीश कुमार रेड्डी को भी प्लेइंग इलेवन में मौका मिलने की संभावना है.

Tags: HARDIK PANDYA
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शुक्रवार को कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज हो रहीं रिलीज?

September 17, 2026

बैंक में लोन अप्लाई कैसे करें?

September 17, 2026

गणपति पूजा के दौरान अंकिता लोखंडे क्यों हुईं ट्रोल?

September 16, 2026

किसानों के लिए कौन सी स्कीम हैं?

September 16, 2026

आम्रपाली दुबे के 5 सबसे खतरनाक गाने

September 16, 2026

निक जोनस की पर्सनल और प्रोफेशनल के बारे में

September 16, 2026
’10 ओवर बॉलिंग नहीं कर पा रहा, टीम में कैसे लाए…’? गौतम गंभीर का किस खिलाड़ी पर चढ़ा पारा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

’10 ओवर बॉलिंग नहीं कर पा रहा, टीम में कैसे लाए…’? गौतम गंभीर का किस खिलाड़ी पर चढ़ा पारा
’10 ओवर बॉलिंग नहीं कर पा रहा, टीम में कैसे लाए…’? गौतम गंभीर का किस खिलाड़ी पर चढ़ा पारा
’10 ओवर बॉलिंग नहीं कर पा रहा, टीम में कैसे लाए…’? गौतम गंभीर का किस खिलाड़ी पर चढ़ा पारा
’10 ओवर बॉलिंग नहीं कर पा रहा, टीम में कैसे लाए…’? गौतम गंभीर का किस खिलाड़ी पर चढ़ा पारा
’10 ओवर बॉलिंग नहीं कर पा रहा, टीम में कैसे लाए…’? गौतम गंभीर का किस खिलाड़ी पर चढ़ा पारा