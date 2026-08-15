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गौतम गंभीर की तारीफ में उतरा पूर्व कोच, कहा- वह समझदार है, मैंने भी उसके साथ…

गौतम गंभीर के बचाव में श्रीलंका के हेड कोच गैरी कर्स्टन उतरे हैं. उन्होंने गंभीर की कोचिंग और उपलब्धियों की तारीफ करते हुए उनके रिकॉर्ड को शानदार बताया. भारत इस समय श्रीलंका के खिलाफ अहम टेस्ट सीरीज खेल रहा है. न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद भारतीय टीम की स्पिन के खिलाफ कमजोरी चर्चा में है.

By: Satyam Sengar | Published: August 15, 2026 3:05:00 PM IST

कोच गौतम गंभीर की तारीफ में उतरे गैरी कर्स्टन.
कोच गौतम गंभीर की तारीफ में उतरे गैरी कर्स्टन.


गौतम गंभीर के लिए भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में वाइट और रेड बॉल की क्रिकेट में अब तक का सफर अलग-अलग रहा है. सीमित ओवरों की क्रिकेट में भारत ने उनके कार्यकाल में एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 विश्व कप जैसे बड़े खिताब जीते हैं. हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में 0-3 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार से भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम को मौजूदा सेशन में बचे हुए नौ टेस्ट मैचों में से सात जीतने होंगे. ऐसे समय में भारत श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की अहम सीरीज खेल रहा है. श्रीलंका के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने गंभीर का बचाव करते हुए उनकी उपलब्धियों की तारीफ की है. कर्स्टन ने कहा कि गंभीर शानदार कोच हैं और उनका रिकॉर्ड खुद उनकी सफलता की कहानी बताता है.

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गैरी कर्स्टन ने की गंभीर की तारीफ
गैरी कर्स्टन भारतीय टीम के साथ 2008 से 2011 तक हेड कोच रहे थे. उस दौरान उन्होंने गौतम गंभीर के साथ भी काम किया था. कर्स्टन ने कहा कि गंभीर एक समझदार क्रिकेटर हैं और उन्हें पहले से भरोसा था कि वह बतौर कोच सफल होंगे. उन्होंने गंभीर की टी20 विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल में सफलता का भी जिक्र किया. कर्स्टन ने भारतीय टीम के साथ 2011 विश्व कप जीतने के अपने अनुभव को भी याद किया और उस दौर को बेहद खास बताया.

स्पिन के खिलाफ भारत की कमजोरी पर नजर
भारत की स्पिन बॉलबाजी के खिलाफ परेशानी न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सामने आई थी. श्रीलंका भी इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है. हालांकि, कर्स्टन ने भारतीय टीम को आंकने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत टीम है और उसके पास काफी गहराई है. श्रीलंका का ध्यान अपनी रणनीति, कौशल और मजबूत पक्ष पर रहेगा.

Tags: gary kirstenGautam Gambhir
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