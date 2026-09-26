गौतम गंभीर के अनमोल रत्न? इन 2 दिग्गजों पर 100% भरोसा, बोले- वर्ल्ड कप जिताने के लिए सबसे जरूरी…

Gautam Gambhir Trusted Players: भारतीय टीम को अगले साल वनडे विश्व कप 2027 में हिस्सा लेना है. इसके लिए भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने 2027 वनडे विश्व कप को लेकर अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. साउथ अफ्रीका में होने वाले इस टूर्नामेंट में अब करीब एक साल का समय बचा है और गंभीर चाहते हैं कि भारतीय टीम पूरी तरह फिट और मैच के लिए तैयार खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरे. उनका मानना है कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में किसी भी खिलाड़ी को अधूरी तैयारी के साथ नहीं उतारा जा सकता.

गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, “आप विश्व कप में आधी-अधूरी तैयारी के साथ नहीं जा सकते. हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी किसी भी टीम के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वह 10 ओवर गेंदबाजी करने के साथ-साथ नंबर-6 या नंबर-7 पर तेजी से रन भी बना सकता है. बहुत कम टीमों के पास हार्दिक जैसे खिलाड़ी हैं, जो 10 ओवर गेंदबाजी कर सकें और नंबर-6 या नंबर-7 पर रन भी बना सकें.” बता गें कि हार्दिक पिछले साल की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से भारत की वनडे टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं और चोट के कारण पिछला वनडे विश्व कप भी नहीं खेल पाए थे.

हार्दिक को चाहिए ज्यादा मैच प्रैक्टिस

हार्दिक आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी नहीं खेलेंगे. हालांकि, उनके भारत ए टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पुडुचेरी में होने वाली वनडे सीरीज में लौटने की उम्मीद है. गंभीर ने आगे कहा, “ वापसी से पहले गंभीर के पास काफी गेम टाइम होना चाहिए और आपकी लय अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि विश्व कप में कोई अगर-मगर नहीं होता.”

बुमराह के वर्कलोड पर भी नजर

गंभीर ने जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को लेकर भी सावधानी बरतने की बात कही. बुमराह इस समय जापान में एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम के साथ हैं. गंभीर के मुताबिक टीम मैनेजमेंट को यह तय करना होगा कि बुमराह से कितनी वनडे क्रिकेट खेलवानी है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भी उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है. गंभीर ने कहा, “जस्सी के साथ भी यही सोच है कि हम उससे कितनी वनडे क्रिकेट खेलवा सकते हैं. साथ ही टेस्ट क्रिकेट भी बराबर महत्वपूर्ण है.”