मैदान पर भिड़े गौतम गंभीर और DC के कोच! फिर क्या हुआ… पूर्व दिग्गज ने सालों बाद किया खुलासा

Gautam Gambhir Fight With Amit Mishra: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अपने बेबाक अंदाज और गुस्सैल व्यवहार के लिए जाने जाते हैं. क्रिकेट के मैदान पर कई बार उनकी दूसरे खिलाड़ियों से लड़ाई हुई है. एक बार गौतम गंभीर का पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर अमित मिश्रा के साथ भिड़ गए थे. उन दोनों के बीच मैदान पर तीखी बहस हुई थी. हालांकि बाद में उनकी लड़ाई खत्म भी गई थी. दरअसल, पूर्व दिग्गज स्पिनर अमित मिश्रा ने हाल ही में इस लड़ाई का खुलासा किया है. अमित मिश्रा ने बताया कि दिल्ली और हरियाणा के बीच एक घरेलू मुकाबले में विकेट लेने के दौरान उनकी गौतम गंभीर से कहासुनी हो गई थी, लेकिन बाद में गंभीर ने उन्हें खुद फोन किया और डिनर पर बुलाया. जानें पूरा मामला…

गौतम गंभीर से क्यों भिड़े थे अमित मिश्रा?

हाल ही में अमित मिश्रा को दिल्ली कैपिटल्स का स्पिन बॉलिंग कोच बनाया गया है. इससे पहले वो आकाश चोपड़ा के पॉडकास्ट पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने गौतम गंभीर से साथ हुई लड़ाई पर बात की. उन्होंने बताया कि गौतम गंभीर के साथ उनकी दोस्ती पुरानी है. अमित मिश्रा के मुताबिक, दिल्ली और हरियाणा के बीच फिरोजशाह कोटला में खेले गए रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान उनकी गौतम गंभीर से भिड़ंत हुई थी.

अमित मिश्रा ने बताया कि उस समय गौतम गंभीर बल्लेबाजी कर रहे थे और 40 से 50 रन के बीच खेल रहे थे. अमित मिश्रा लगातार विकेट ले रहे थे. उन्होंने उस मैच में मिथुन मन्हास, वरुण कुमार और गौरव छाबड़ा को आउट किया था. इसी दौरान छाबड़ा के आउट होने से पहले उन्होंने एक आक्रामक शॉट खेला, जिसके बाद गंभीर उनसे बात करने पहुंच गए. अमित मिश्रा ने बताया कि उन्होंने गंभीर से सहज अंदाज में कहा कि वह चुप रहें और उन्हें कुछ और विकेट लेने दें. इस पर गौतम गंभीर भड़क गए और उन्होंने अमित मिश्रा को चुप रहने और गेंदबाजी करने को कहा. इस पर अमित मिश्रा और गौतम गंभीर के बीच लड़ाई हो गई.

गंभीर ने मिश्रा को डिनर पर बुलाया

मैदान पर अमित मिश्रा और गौतम गंभीर के बीच हुई लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली. अमित मिश्रा ने खुलासा किया कि गौतम गंभीर ने दिन का खेल खत्म होने के कुछ ही घंटे बाद अमित मिश्रा को फोन करके डिनर पर बुलाया. हालांकि अमित मिश्रा काफी नाराज थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि वह खाना खा चुके हैं. इस पर गंभीर ने उन्हें गुस्सा छोड़ने और कोल्ड कॉफी पीने चलने के लिए कहा. अमित मिश्रा ने बताया कि गौतम गंभीर भले ही मैदान पर आक्रामक हैं, लेकिन निजी रिश्तों में अलग तरह से पेश आते हैं.

दोनों बचपन से हैं दोस्त

गौतम गंभीर और अमित मिश्रा बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं. उन दोनों ने दिल्ली में कोच संजय भारद्वाज की अकादमी में साथ में ट्रेनिंग की थी. बाद में उन दोनों ने एक साथ भारत के लिए खेला और फिर IPL में भी दिल्ली कैपिटल्स (पहले दिल्ली डेयरडेविल्स) के लिए भी एक साथ खेला. अमित मिश्रा का कहना है कि गौतम गंभीर कभी आर्थिक स्थिति का दिखावा नहीं करते हैं. शुरुआत में अमित मिश्रा पास मारूति ऑल्टो कार थी, जबकि गौतम गंभीर के पास बीएमडब्ल्यू थी. इसके बावजूद गंभीर अपने दोस्त मिश्रा के साथ ऑल्टो में बैठकर प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे.

अमित मिश्रा बने DC के कोच

दिल्ली कैपिटल्स ने हाल ही में अमित मिश्रा को अपना स्पिन बॉलिंग कोच बनाया है. अमित मिश्रा IPL में कई सालों तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं. उनके नाम दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे ज्यादा IPL विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. अब वो अगले IPL सीजन से दिल्ली कैपिटल्स के स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे.