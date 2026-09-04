गौतम गंभीर के ‘लाडले’ टीम इंडिया में लौटे! दिग्गज ने हेड कोच को जमकर लताड़ा, कहा- 2 प्लेयर्स की जगह नहीं बनती

Gautam Gambhir Favourite Players: अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय टीम का एलान कर दिया है. इस स्क्वाड में नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, वाशिंग्टन सुंदर और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, जो चोट से उबरकर आ रहे हैं. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंग्टन सुंदर को टीम में शामिल किए जाने पर सवाल उठाए हैं. बद्रीनाथ का कहना है कि ये दोनों खिलाड़ी गौतम गंभीर के फेवरेट हैं, जिसकी वजह से उन्हें टीम में शामिल किया गया है.

‘गंभीर के फेवरेट वापस आ गए’

पूर्व क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए गौतम गंभीर की जमकर आलोचना की. उन्होंने कहा, ‘सबसे पहले, कोच के फेवरेट वापस आ चुके हैं. वाशिंगटन सुंदर को भारतीय क्रिकेट में लगातार खूब मौके दिए जा रहे हैं. उन्हें इसका फायदा उठाना चाहिए.’ बद्रीनाथ ने आगे कहा कि वे नीतीश कुमार रेड्डी को उतना अच्छा नहीं मानते हैं, जिसकी वजह उनकी गेंदबाजी है. पूर्व दिग्गज ने कहा कि नीतीश रेड्डी एक बल्लेबाज के तौर पर अच्छे हैं, लेकिन गेंदबाज के तौर पर वह खुद को साबित नहीं कर पाए हैं. बता दें कि हेड कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल में वाशिंग्टन सुंदर को भारतीय टीम में लगातार मौके दिए जा रहे हैं. हालांकि टी20 इंटरनेशनल में उनके सिलेक्शन पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मौका दिया जा रहा है.

बुमराह की वापसी पर क्या बोले बद्रीनाथ?

सुंदर और नीतीश रेड्डी के अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी टीम इंडिया में वापसी हुई है. एस बद्रीनाथ ने कहा कि बुमराह की वापसी टीम इंडिया के लिए पॉजिटिव है. उन्होंने कहा, ‘यह भी हो सकता है कि बुमराह ने खुद कहा हो कि वे ये 3 मैच खेलना चाहते हैं. फिर उन्हें चुना गया होगा. हमें ये पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है. उन्होंने लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेला है. इस वजह से इस सीरीज में खेलना बुमराह का विकल्प हो सकता है.’ बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने आखिरी बार भारत के लिए वनडे सीरीज में मैच खेला था, जिसमें उन्हें चोट लगी थी. इसके चलते वे श्रीलंका दौरे पर भी नहीं जा पाए थे.

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि विश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा.