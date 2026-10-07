अगरकर को गौतम गंभीर की भावुक विदाई, पोस्ट में लिखी दिल की बात, बोले- वे 3 ICC ट्रॉफी सबूत हैं…

Gautam Gambhir Emotional Farewell To Ajit Agarkar: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) मेंस सिलेक्शन कमेटी में एक पद के लिए आवेदन मांगे हैं. यह पद सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजीत अगरकर के जाने के बाद खाली हुआ है. अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को खत्म हो गया है. उन्होंने पहले ही बोर्ड को बताया दिया था कि वह अपने कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं. ऐसे में उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद सिलेक्शन कमेटी में एक पद खाली हो गया है. अगरकर के पद से हटने के बाद क्रिकेट जगत से विदाई संदेश आने शुरू हो गए हैं. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का भी पहला रिएक्शन सामने आया है. गौतम गंभीर ने अजीत अगरकर के लिए खास पोस्ट लिखा है.

अगरकर की विदाई पर गंभीर का पोस्ट

गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट शेयर करते हुए अजीत अगरकर के लिए खास मैसेज लिखा है. गौतम गंभीर ने लिखा, ‘प्रिय अजीत भाई, आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही. वे 3 ICC ट्रॉफियां आपके इस पक्के विश्वास का सबूत हैं कि टीम हमेशा सबसे पहले और सबसे आगे रहती है. मैं यह जरूर कहूंगा कि इतिहास आपको हमेशा अच्छे नजरिए से देखेगा. हर चीज के लिए आपका धन्यवाद. आपके भविष्य के सभी कामों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं.’ हेड कोच गंभीर का यह पोस्ट इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

Dear Ajit Bhai, an absolute honour to work with you. Those 3 ICC trophies are testimony of your conviction: Team first & Team ahead, always.. I must say, History will be kinder to you. Thank you for everything. My heartfelt wishes for your future endeavours !! https://t.co/gYQN0fea8X — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 7, 2026

अजीत अगरकर के कार्यकाल के बड़े फैसले

पूर्व चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए, जिसके लेकर जमकर विवाद हुआ. इसमें सबसे बड़ा साल 2024 में लिया गया, जब अगरकर ने हार्दिक पांड्या की जगह सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम का कप्तान बनाया. उन्होंने हार्दिक पांड्या की फिटनेस का हवाला देते हुए सूर्यकुमार यादव को कप्तानी सौंपी थी. इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा से कप्तानी छीनकर शुभमन गिल को वनडे टीम की कमान देना भी अगरकर के कार्यकाल का काफी बड़ा फैसला था. वह शुभमन गिल को भविष्य के कप्तान के तौर पर देख रहे थे.

इसके अलावा मोहम्मद शमी को चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम से बाहर करने के उनके फैसले को लेकर भी खूब बवाल हुआ. हालांकि इन सभी विवादों को अलग रखें, तो अगरकर के कार्यकाल में भारतीय टीम ने 3 ICC ट्रॉफी जीती. पहले भारत ने 2024 की टी20 वर्ल्ड कप जीता, जिसके बाद अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी जीती. इसके बाद भारतीय टीम ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भी अपने नाम किया.