Home > खेल > गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में भरा जोश, वनडे सीरीज से पहले बनाया माहौल, टी20 टीम के खिलाड़ियों को दिया ‘होमवर्क’

गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में भरा जोश, वनडे सीरीज से पहले बनाया माहौल, टी20 टीम के खिलाड़ियों को दिया ‘होमवर्क’

Gautam Gambhir Dressing Room Speech: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का कहना है कि भारतीय टीम ने टी20 सीरीज में जीत हासिल कर वनडे और टेस्ट के लिए टोन सेट कर दिया है. अब बाकी की जिम्मेदारी वनडे और टेस्ट टीम के खिलाड़ियों पर है. जानें गंभीर ने क्या-क्या कहा...

By: Ankush Upadhayay | Published: November 2, 2026 7:18:22 PM IST

गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में दिया जोशीला भाषण.
गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में दिया जोशीला भाषण.


Gautam Gambhir Dressing Room Speech: भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज में 3-2 से जीत दर्ज की. इस सीरीज के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में जोशीला भाषण दिया है. दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोशल मीडिया पर ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें हेड कोच गौतम गंभीर कहते हैं कि आप सभी ने इस सीरीज में जो मेहनत की है, उस पर आपको बेहद गर्व होना चाहिए. अपनी ही धरती पर न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ और केवल 1 दिन की तैयारी के साथ सीरीज जीतना बहुत बड़ी बात है, आप अपना सिर ऊंचा करके वापस जा सकते हैं. दरअसल, भारतीय टीम टी20 सीरीज शुरू होने से सिर्फ 2 दिन पहले न्यूजीलैंड पहुंची थी. टीम इंडिया के खिलाड़ियों को ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी भारत ने सीरीज अपने नाम की.

गौतम गंभीर ने क्या कहा?

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से कहा कि आप आखिरी 2 मैच भी जीतना चाहते थे, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है. गंभीर ने आगे कहा, ‘सीरीज की शुरुआत से पहले मैंने कहा था कि आप लोगों की जिम्मेदारी माहौल बनाने की है और अब वनडे और टेस्ट खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि वे वहीं से आगे बढ़ें जहां आप लोगों ने छोड़ा था.’  बता दें कि भारतीय टीम बुधवार से न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरी खेलने उतरेगी. 11 दिन के अंदर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 वनडे खेले जाएंगे. इसके बाद 19 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी.

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गंभीर ने टी20 प्लेयर्स को दिया होमवर्क!

BCCI द्वारा शेयर किए गए वीडियो में गौतम गंभीर ने टी20 टीम के खिलाड़ियों को होमवर्क भी दे दिया है. दरअसल, गौतम गंभीर ने टी20 प्लेयर्स से आग्रह किया कि वे सभी दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए खुद को फिट रखें. हेड कोच ने आगे कहा, ‘यह सुनिश्चित करें कि हम लगातार सुधार करते रहें, जो कि बहुत जरूरी है. हम जानते हैं कि हम पर्याप्त टी20 क्रिकेट नहीं खेलते हैं. अब हमारे पास एक महीने की छुट्टी है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप फिट रहें और तैयार रहें. हम एक टीम के रूप में आगे बढ़ते रहें, एक टीम के रूप में सोचते रहें और एक टीम के रूप में खेलते रहें.’

भारतीय टीम का अगला मैच

भारतीय टीम 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलने उतरेगी. इस सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. इस सीरीज में भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते दिखाई देंगे.

Tags: Gautam Gambhirind vs nz
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