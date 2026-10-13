गौतम गंभीर बने तानाशाह? वैभव सूर्यवंशी को मौका न मिलने पर भड़के कोच, बोले- वो तूफान है…

Gautam Gambhir dictator controversy: 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल डेब्यू किए हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं. हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अभी तक भारतीय सरजमीं पर एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका नहीं मिला. हेड कोच गौतम गंभीर के अंडर वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड में डेब्यू किया था, लेकिन उस दौरे के बाद गंभीर ने उन्हें मौका ही नहीं दिया. वैभव सूर्यवंशी को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में उन्हें मौका नहीं मिला था.

अब वेस्टइंडीज सीरीज में भी उन्हें प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया जा रहा है. वैभव भारत बनाम वेस्टइंडीज के 5 मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा हैं. इस सीरीज के 3 मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन वैभव को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. अब वैभव सूर्यवंशी को बेंच पर बैठे देखकर उनके बचपन के कोच मनीष ओझा का गुस्सा फूट पड़ा है. मनीष ओझा ने टीम इंडिया मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने गौतम गंभीर की टीम मैनेजमेंट को तानाशाही दिखाने का आरोप लगाया है.

‘वैभव सूर्यवंशी तूफान है…’

वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच मनीष ओझा ने स्पोर्ट्स नाउ को दिए इंटरव्यू में गौतम गंभीर की मैनेजमेंट पर तानाशाही का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी एक तूफान की तरह है, जो भी उससे भिड़ने की कोशिश करेगा, वो अंत में टूट जाएगा. आज नहीं तो कल ऐसा ही होगा.

मनीष ओझा ने आगे कहा, ‘भारतीय टीम का मौजूदा मैनेजमेंट ये सोचता है कि खिलाड़ियों को बेंच पर बिठाकर ही उन्हें तैयार किया जाता है. क्रिकेट के किसी भी दिग्गज से बात कर लीजिए, हर कोई यही कहेगा कि अगर हमें अगली पीढ़ी को तैयार करना है, तो उन्हें उन हालातों में ढालना होगा, उन्हें खेलने का मौका देना होगा.’ उन्होंने साफ कहा कि बेंच पर बिठाकर खिलाड़ी नहीं बनाए जाते. खासकर वैभव सूर्यवंशी जैसा टैलेंट बेंच पर बैठकर खिलाड़ी नहीं बन पाएगा.

‘गंभीर का मैनेजमेंट तानाशाह…’

मनीष ओझा का मानना है कि भारत का मौजूदा टीम मैनेजमेंट तानाशाही कर रहा है. उन्होंने कहा, ‘किसी भी तरह से उन्होंने मन बना लिया है कि वह वैभव को मौका नहीं देंगे. वह बाहर बैठा है और पानी पिला रहा है.’ मनीष ओझा ने आगे कहा, ‘मुझे लगता है कि इस समय जो टीम मैनेजमेंट है वो तानाशाही कर रहा है. उनके दिमाग में जो आएगा वह वही करेंगे.’

वैभव सूर्यवंशी ने खेले कितने मैच?

वैभव सूर्यवंशी ने जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने अभी तक 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 30.75 की औसत से 246 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 186 से ज्यादा का रहा है. वह 2 अर्धशतक भी लगा चुके हैं. वैभव सूर्यवंशी को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका दिए जाने की मांग की जा रही है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या 14 अक्टूबर को चौथे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा?