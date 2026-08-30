Home > खेल > पिता गौतम गंभीर क्रिकेट में छाए, अब बेटी आजीन रचा इतिहास, बनीं ‘फिट इंडिया’ की सबसे युवा एंबेसडर

पिता गौतम गंभीर क्रिकेट में छाए, अब बेटी आजीन रचा इतिहास, बनीं ‘फिट इंडिया’ की सबसे युवा एंबेसडर

Fit India Ambassador: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर रविवार को 'संडे ऑन साइकिल विद BRICS रन एंड राइड' कार्यक्राम में पहुंचे. इस दौरान गंभीर की बेटी आजीन को 'फिट इंडिया' का एंबेसडर बनाया गया है. वह इस मूवमेंट की सबसे युवा एंबेसडर बन गई हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 30, 2026 6:31:45 PM IST

गौतम गंभीर की बेटी आजीन बनी फिट इंडिया की सबसे युवा एंबेसडर.
गौतम गंभीर की बेटी आजीन बनी फिट इंडिया की सबसे युवा एंबेसडर.


Fit India Ambassador: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की बेटी आजीन ने सिर्फ 12 साल की उम्र में खास उपलब्धि हासिल कर ली है. गंभीर की बेटी आजीन को ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ का एंबेसडर बनाया गया है. रविवार (30 अगस्त) को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित ‘संडे ऑन साइकिल विद BRICS रन एंड राइड’ कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने आजीन को सम्मानित किया. इस खास मौके पर आजीन के पिता गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) भी मौजूद रहे. आजीन को ‘फिट इंडिया एंबेसडर’ की उपाधि से नवाजा गया. इसी के साथ वह फिट इंडिया मूवमेंट की सबसे युवा एंबेसडर बन गई हैं.

आजीन को क्यों मिली ये जिम्मेदारी?

दरअसल, गौतम गंभीर को बेटी आजीन को फिट इंडिया एंबेसडर इसलिए बनाया गया है, जिससे युवाओं और बच्चों के बीच फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके. सरकार के इस मूवमेंट का उद्देश्य है कि लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में शारीरिक गतिविधियों को शामिल किया जाए और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए. साइकिलिंग, रनिंग और दूसरे सामुदायिक खेल कार्यक्रमों के जरिए फिटनेस को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है.

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क्या बोले गौतम गंभीर?

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि सरकार की ‘फिट इंडिया’ पहल सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक ‘आंदोलन’ है. उन्होंने कहा कि एक फिट इंडिया ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर होगा. गंभीर ने आगे कहा, ‘सरकार द्वारा आयोजित यह ‘फिट इंडिया’ इवेंट एक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि मेरा मानना ​​है कि भारत जितना फिट होगा, उतना ही मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगा.’ उन्होंने कहा, ‘मेरा मानना ​​है कि हमें इसे सिर्फ एक इवेंट के तौर पर नहीं, बल्कि एक आंदोलन के तौर पर देखना चाहिए.’

गौतम गंभीर ने राइड में भी लिया भाग

दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया मूवमेंट में हर संडे को देश की मशहूर हस्तियां शामिल होती हैं. इसके अलावा फिटनेस के शौकीन लोग एक्टिव लाइफस्टाइल और साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए आते हैं. गौतम गंभीर ने भी रविवार को खुद राइड में हिस्सा लिया. गौतम गंभीर खुद एक क्रिकेटर रहे हैं, जो अपनी फिटनेस और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं.

Tags: Gautam Gambhir
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