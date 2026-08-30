पिता गौतम गंभीर क्रिकेट में छाए, अब बेटी आजीन रचा इतिहास, बनीं ‘फिट इंडिया’ की सबसे युवा एंबेसडर

Fit India Ambassador: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की बेटी आजीन ने सिर्फ 12 साल की उम्र में खास उपलब्धि हासिल कर ली है. गंभीर की बेटी आजीन को ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ का एंबेसडर बनाया गया है. रविवार (30 अगस्त) को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित ‘संडे ऑन साइकिल विद BRICS रन एंड राइड’ कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने आजीन को सम्मानित किया. इस खास मौके पर आजीन के पिता गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) भी मौजूद रहे. आजीन को ‘फिट इंडिया एंबेसडर’ की उपाधि से नवाजा गया. इसी के साथ वह फिट इंडिया मूवमेंट की सबसे युवा एंबेसडर बन गई हैं.

आजीन को क्यों मिली ये जिम्मेदारी?

दरअसल, गौतम गंभीर को बेटी आजीन को फिट इंडिया एंबेसडर इसलिए बनाया गया है, जिससे युवाओं और बच्चों के बीच फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके. सरकार के इस मूवमेंट का उद्देश्य है कि लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में शारीरिक गतिविधियों को शामिल किया जाए और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए. साइकिलिंग, रनिंग और दूसरे सामुदायिक खेल कार्यक्रमों के जरिए फिटनेस को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है.

Aazeen Gambhir becomes the youngest Brand Ambassador of Fit India Movement. 👏🇮🇳 pic.twitter.com/sPgyRNJcIO — Johns. (@CricCrazyJohns) August 30, 2026

क्या बोले गौतम गंभीर?

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि सरकार की ‘फिट इंडिया’ पहल सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक ‘आंदोलन’ है. उन्होंने कहा कि एक फिट इंडिया ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर होगा. गंभीर ने आगे कहा, ‘सरकार द्वारा आयोजित यह ‘फिट इंडिया’ इवेंट एक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि मेरा मानना ​​है कि भारत जितना फिट होगा, उतना ही मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगा.’ उन्होंने कहा, ‘मेरा मानना ​​है कि हमें इसे सिर्फ एक इवेंट के तौर पर नहीं, बल्कि एक आंदोलन के तौर पर देखना चाहिए.’

Delhi: On the Fit India Sunday on Cycle event, Coach of the Indian Cricket Team Gautam Gambhir says, “This Fit India event organized by the government is such a wonderful initiative because, I believe that the fitter India is, the stronger India will be, and the more… pic.twitter.com/isAebzReJi — IANS (@ians_india) August 30, 2026

गौतम गंभीर ने राइड में भी लिया भाग

दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया मूवमेंट में हर संडे को देश की मशहूर हस्तियां शामिल होती हैं. इसके अलावा फिटनेस के शौकीन लोग एक्टिव लाइफस्टाइल और साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए आते हैं. गौतम गंभीर ने भी रविवार को खुद राइड में हिस्सा लिया. गौतम गंभीर खुद एक क्रिकेटर रहे हैं, जो अपनी फिटनेस और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं.