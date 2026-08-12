पनौती गौतम गंभीर… जब से आए हैं, बस कर रहे बेड़ागर्क, वो घटिया श्राप, जो भारत के लिए बन रहा खतरा

Gautam Gambhir Curse: भारतीय टीम 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी. इस सीरीज के लिए शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी. भारत ने पिछले 11 सालों में श्रीलंका की धरती पर कोई टेस्ट मैच नहीं गंवाया है. आखिरी बार जब भारतीय टीम ने श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेली थी, तो 3-0 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. ऐसे में भारतीय टीम को इस सीरीज में भी जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन टीम के सामने एक बड़ी समस्या है. दरअसल, भारतीय टीम में एक ऐसा अभिशाप मौजूद है, जिसे लंबे समय से तोड़ने के लिए संघर्ष किया जा रहा है. ये अभिशाप कोई और नहीं, बल्कि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर हैं.

गौतम गंभीर क्यों हैं पनौती?

भले ही गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की कोचिंग में भारत ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में 2 आईसीसी खिताब जीते हैं, लेकिन टेस्ट में टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. गंभीर के कोच रहते हुए भारतीय टीम को अक्टूबर, 2024 में 36 साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट मैच में हार मिली थी. इतना ही नहीं, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ यह सीरीज 0-3 से गंवाई थी, जो पहले कभी नहीं हुआ था. इसके बाद भारत को नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था.

फिर भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 साल बाद टेस्ट सीरीज में भी हार झेलनी पड़ी. भारत को लगातार दो कैलेंडर ईयर में टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. सिर्फ टेस्ट ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ समय में वनडे और टी20 में भी टीम इंडिया को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है. गंभीर के कोच रहते हुए भारतीय टीम साल 2024 में एक भी वनडे मैच नहीं जीत पाई थी. ऐसा 45 साल बाद हुआ था, जब भारत को किसी कैलेंडर ईयर में एक भी वनडे जीत नहीं मिली.

इसके अलावा भारत ने उसी साल श्रीलंका के खिलाफ 27 साल बाद वनडे सीरीज गंवाई. फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार घरेलू वनडे सीरीज हारी है. इन सभी के बाद जून, 2026 में भारत को पहली बार आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच और फिर सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. ये सभी ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिसे गौतम गंभीर की ‘शर्मनाक लिस्ट’ कहा जाता सकता है.

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क्या फिर से गंभीर का ‘शाप’ पड़ेगा भारी?

गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारतीय टीम को कई बार शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. यह पैटर्न साल 2024 से चला आ रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. अगर भारतीय टीम को इस पैटर्न को तोड़ना है, तो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करनी होगी. पिछले साल भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर ऐसा करके दिखाया था, लेकिन अब इसे दोहराना होगा.

भारत का श्रीलंका में रिकॉर्ड

भारतीय टीम का श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड है. भारत ने श्रीलंका के खिलाफ साल 2009 से 2022 के बीच खेली गई 6 टेस्ट सीरीज में 5 बार जीत दर्ज की है, जबकि एक ड्रॉ रही है. इस दौरान श्रीलंका ने सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीते हैं, जबकि भारत ने 11 मुकाबले अपने नाम किए हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम श्रीलंका को एक बार फिर टेस्ट सीरीज में हरा सकती है. हालांकि गौतम गंभीर का ‘शाप’ टीम इंडिया की जीत के सिलसिले को तोड़ सकते है.