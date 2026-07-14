Home > क्रिकेट > IND vs ENG: गौतम गंभीर के करीबी कोच की होगी छुट्टी, इंग्लैंड दौरे के बाद टीम इंडिया से विदाई तय!

IND vs ENG: गौतम गंभीर के करीबी कोच की होगी छुट्टी, इंग्लैंड दौरे के बाद टीम इंडिया से विदाई तय!

Ryan ten Doeschate India Exit: भारत के इंग्लैंड दौरे के बाद टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव होगा. टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रायन टेन डोशेट इस दौरे के बाद टीम इंडिया से विदाई ले सकते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 14, 2026 3:58:19 PM IST

गौतम गंभीर के करीबी कोच की टीम इंडिया से विदाई तय!
गौतम गंभीर के करीबी कोच की टीम इंडिया से विदाई तय!


Ryan ten Doeschate India Exit: इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के दिन ही बड़ी खबर सामने आई है. इस सीरीज के बाद भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट टीम इंडिया से विदाई लेने पर विचार कर रहे हैं. वह अपना पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी उन्हें बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) से इजाजत की जरूरत है. अगर रयान टेन डोशेट को बोर्ड और गंभीर से परमिशन मिल जाता है, तो 19 जुलाई को भारत बनाम इंग्लैंड का तीसरा वनडे मैच भारतीय टीम के साथ उनका आखिरी मुकाबला हो सकता है.

क्यों पद छोड़ना चाहते हैं रयान टेन डोशेट?

दरअसल, इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम (IND vs ENG) को 5 मैचों की टी20 सीरीज में 4-0 से व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा. इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में बदलाव की चर्चा शुरू हो गई. अब क्रिकबज की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया कि भारत के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने बीसीसीआई को अपने पद इस्तीफा देने की इच्छा के बारे में बता दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके इस फैसले के पीछे कई कारण हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि वह उनके काम से जुड़ा हुआ है.

You Might Be Interested In

बता दें कि नीदरलैंड्स के पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी रयान टेन डोशेट 2 साल पहले भारतीय टीम में शामिल हुए थे. माना जा रहा है कि उन्होंने बीसीसीआई के साथ अपना प्रारंभिक अनुबंध (Preliminary Contract) पूरा कर लिया है. रयान टेन डोशेट का कार्यकाल लगभग 12-14 जुलाई के आसपास समाप्त हुआ था. हालांकि भारतीय टीम अभी इंग्लैंड दौरे पर है, जिसके चलते लॉर्ड्स में तीसरे और आखिरी वनडे के बाद वह अपना पद छोड़ने की मांग कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: विराट कोहली-गौतम गंभीर में बातचीत बंद! मैच से पहले शुरू हुआ नया विवाद, जानिए पूरा मामला

इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, रयान टेन डोशेट निजी कारणों से असिस्टेंट कोच का पद छोड़ना चाहते हैं. उनके 3 छोटे बच्चों को उनके ध्यान रखने की जरूरत है. रिपोर्ट के मुताबिक, जब उनकी पत्नी काम करती हैं, जिससे उन्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा. वह अपने परिवार को समय देना चाहते हैं. साथ ही वह ऐसी नौकरी की तलाश में हैं, जिसमें उन्हें कम यात्रा करनी पड़े और उन्हें अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिले.

गंभीर के करीबी हैं रयान टेन डोशेट

बता दें कि रयान टेन डोशेट भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के सबसे करीबी माने जाते हैं. जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने थे, तो उन्होंने ही डोशेट के नाम की अस्सिटेंट कोच के लिए बीसीसीआई से सिफारिश की थी. दरअसल, रयान टेन डोशेट भारतीय टीम से पहले आईपीएल में भी गौतम गंभीर के साथ काम कर चुके थे.

Tags: Gautam GambhirIND vs ENG ODI
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डेंटल प्रॉब्लम्स की छुट्टी! ब्रश के बिना ऐसे रखें मुंह...

July 13, 2026

ज्यादा खरबूजे के बीज खाने के नुकसान

July 13, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए नॉनवेज?

July 13, 2026

कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन?

July 13, 2026

सावधान! इन 8 गलतियों से तेजी से भागता है शुगर...

July 13, 2026

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026
IND vs ENG: गौतम गंभीर के करीबी कोच की होगी छुट्टी, इंग्लैंड दौरे के बाद टीम इंडिया से विदाई तय!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs ENG: गौतम गंभीर के करीबी कोच की होगी छुट्टी, इंग्लैंड दौरे के बाद टीम इंडिया से विदाई तय!
IND vs ENG: गौतम गंभीर के करीबी कोच की होगी छुट्टी, इंग्लैंड दौरे के बाद टीम इंडिया से विदाई तय!
IND vs ENG: गौतम गंभीर के करीबी कोच की होगी छुट्टी, इंग्लैंड दौरे के बाद टीम इंडिया से विदाई तय!
IND vs ENG: गौतम गंभीर के करीबी कोच की होगी छुट्टी, इंग्लैंड दौरे के बाद टीम इंडिया से विदाई तय!