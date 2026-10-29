IND vs NZ: गंभीर ने चौथे T20 के लिए बनाई स्ट्रेटजी, प्लेयर्स को दिया साफ मैसेज, टीम मीटिंग में क्या हुआ?

Gautam Gambhir Team Meeting: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज में भारतीय टीम ने शुरुआती 3 मैच जीतकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमा लिया है. अब सीरीज का चौथा मुकाबला 30 अक्टूबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. इस मुकाबले में उतरने से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने स्पष्ट और सटीक रणनीति बनाई है. इसको लेकर तिलक वर्मा ने बातचीत की. तिलक वर्मा ने बताया कि कोच गौतम गंभीर ने साफ मैसेज दिया है कि ‘यह काफी लंबा दौरा है. टी20 टीम के रूप में हम जो स्तर तय करेंगे, वही वनडे और टेस्ट टीमों के लिए भी गति और ऊर्जा का काम करेगा.’ इसका मतलब साफ है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

क्लीन स्वीप पर भारत की नजर

30 अक्टूबर को होने वाले चौथे टी20 से पहले भारतीय उप-कप्तान तिलक वर्मा ने अपना इरादा साफ कर दिया है. तिलक वर्मा ने कहा, ‘हमारे पास क्लीन स्वीप करने का बेहतरीन मौका है. टीम का पूरा फोकस अगला मैच जीतने पर लगा हुआ है. हम अपने प्रशंसकों को 5-0 से सीरीज जीतते हुए देखने का मौका देना चाहते हैं.’

इसके अलावा तिलक वर्मा ने भारतीय टीम के बिजी शेड्यूल के बारे में भी बात की. भारत की टी20 टीम पिछले कुछ महीने में लगातार आयरलैंड, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, जापान का दौरा कर चुकी है. अब टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर है.

तिलक वर्मा ने अपने बैटिंग ऑर्डर पर क्या कहा?

भारतीय उप-कप्तान तिलक वर्मा ने अपने बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी बात की. दरअसल, तिलक वर्मा पहले नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते थे, लेकिन अब उन्हें 5-6 नंबर पर बल्लेबाजी करते देखा जाता है. इस पर तिलक वर्मा ने कहा, ‘मेरे पास पहले से ही पावर गेम था. मैंने नंबर 3 पर भी रन बनाए हैं. अब, नंबर 5 या 6 पर बैटिंग करते हुए, मैं पहली ही बॉल पर बाउंड्री लगाने के बारे में तभी सोचता हूं, जब वह हिट करने के लिए हो. नहीं तो, मैं गेम को आगे ले जाने पर फोकस करता हूं. मैं थोड़ा और समय लेता हूं. शुरू में, मैं सिंगल्स और डबल्स पर फोकस करता हूं, चौके या दो रन के लिए गैप ढूंढता हूं.’

तिलक ने जिताया था दूसरा टी20

बता दें कि तिलक वर्मा ने दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. तिलक वर्मा ने मिडिल ओवर्स में कीवी गेंदबाजों का डटकर सामना किया. फिर आखिरी में नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर मैच को आखिरी ओवर में फिनिश किया. तिलक वर्मा ने उस मुकाबले में 26 गेंद पर नाबाद 51 रन बनाए थे.