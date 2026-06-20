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श्रीसंत के बयान से बवाल! गौतम गंभीर पर लगाए आरोप, कहा- मुझे देशद्रोही कहा, फिक्सर कहा…

पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस. श्रीसंत ने गौतम गंभीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. श्रीसंत का दावा है कि एलएलसी मैच के दौरान गंभीर ने उन्हें 'फिक्सर' और 'देशद्रोही' कहा था.

By: Satyam Sengar | Published: June 20, 2026 10:57:34 AM IST

श्रीसंत ने गौतम गंभीर पर लगाए आरोप.
श्रीसंत ने गौतम गंभीर पर लगाए आरोप.


पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत ने एक बार फिर गौतम गंभीर के साथ हुए विवाद को लेकर बड़ा खुलासा किया है. श्रीसंत ने दावा किया है कि दिसंबर 2023 में लेजेंड्स लीग क्रिकेट (एलएलसी) के एक मैच के दौरान गौतम गंभीर ने उन्हें न केवल “फिक्सर” कहा, बल्कि “देशद्रोही” जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया. दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर हुई इस बहस ने उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थीं.

एक इंटरव्यू में श्रीसंत ने बताया कि मैच के दौरान गौतम गंभीर ने पहली गेंद पर आक्रामक शॉट खेला था. इसके बाद उन्होंने गंभीर को एक बाउंसर फेंकी. श्रीसंत के अनुसार, इसी के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ गया. उन्होंने कहा कि गंभीर ने उन्हें अपमानजनक बातें कहीं और माहौल अचानक गर्म हो गया.

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क्या हुआ था मैदान पर?

श्रीसंत ने दावा किया कि गौतम गंभीर ने उनसे कहा, “मैं तुम्हें कंट्रोल करता हूं.” इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर कई बार “फिक्सर” शब्द का इस्तेमाल किया. श्रीसंत का कहना है कि उन्होंने गंभीर से पूछा कि क्या सब ठीक है, लेकिन जवाब में उन्हें और भी आपत्तिजनक बातें सुनने को मिलीं. उन्होंने आरोप लगाया कि गंभीर ने उन्हें “देशद्रोही” तक कह दिया. हालांकि, गौतम गंभीर की ओर से इन आरोपों पर कोई नई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. यह मामला क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

पुराना विवाद फिर चर्चा में

गौरतलब है कि गौतम गंभीर और श्रीसंत दोनों भारत की 2007 टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं. हालांकि, संन्यास के बाद दोनों के रिश्तों में खटास देखने को मिली है. श्रीसंत का नाम 2013 इंडियन प्रीमियर लीग स्पॉट-फिक्सिंग मामले में आया था, जिसके बाद उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. बाद में यह प्रतिबंध कम कर दिया गया और वह 2020 में क्रिकेट में वापसी कर सके. वहीं, गौतम गंभीर इस समय भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं और उनके कार्यकाल में भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और टी20 विश्व कप 2026 जीता है.

Tags: Gautam GambhirSreesanth
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