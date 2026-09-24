देश पहले आता है… रोहित शर्मा के साथ कैसा है गौतम गंभीर का रिश्ता? हेड कोच ने खुद बताया

Gautam Gambhir Rohit Sharma Relationship: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अक्सर प्लेयर्स के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में रहते हैं. खासकर रोहित शर्मा के साथ उनके रिश्ते को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जाते हैं. अब गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने खुद रोहित शर्मा के साथ अपने रिश्ते पर बात की है. जियोस्टार पर दिए एक इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने बताया कि उनके लिए रोहित शर्मा के साथ काम करना काफी आसान क्यों रहा.

साथ ही उन्होंने बताया कि उन दोनों के बीच आपसी तालमेल कैसा है. गंभीर ने साफ कहा कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ उनका रिश्ता सिर्फ कोच और कप्तान जैसा नहीं है. उन्होंने कहा यह रिश्ता काफी पुराना है, जो उस समय शुरू हुआ जब गंभीर भारतीय टीम के सीनियर प्लेयर थे. वहीं, उस समय रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे.

रोहित के साथ कैसा है गंभीर का रिश्ता?

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के साथ अपनी पुरानी बॉन्डिंग पर बात की. उन्होंने कहा, ‘रोहित और मेरा रिश्ता सिर्फ कप्तान और कोच का नहीं था. जब रोहित टीम में आए, तब मैं एक सीनियर खिलाड़ी था, इसलिए हमारा रिश्ता तभी से है. रोहित मुझे तब से जानते हैं; जब आप साथ खेलते हैं, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं. असल में, वह मेरी सोच समझते हैं और मैं उनकी सोच समझता हूं. हो सकता है कि कल मेरी सोच कुछ और हो और कप्तान की सोच कुछ और हो, लेकिन आखिर में जो टीम के फायदे में हो, अगर वही फाइनल फैसला होता है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. इसीलिए मैंने कहा कि जिन 4 कप्तानों के साथ मैंने काम किया है, उन सभी के साथ मेरा अनुभव यही रहा है कि सबका फोकस इंडियन क्रिकेट पर ही रहा है.’

चारों कप्तानों में एक ही खूबी

गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के अलावा 3 अन्य कप्तानों के साथ भी काम किया है. उन्होंने सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के साथ भी काम किया है. गंभीर का मानना है कि सब में एक बात बिल्कुल एक जैसी है. गंभीर ने कहा, ‘मैंने जिन 4 कप्तानों के साथ काम किया है, उन सभी के साथ मेरा अनुभव यही रहा है कि सभी की नीयत सिर्फ और सिर्फ भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने की रही है. उन्होंने कहा कि भले ही सबकी सोच, नजरिया और तरीका अलग हो, लेकिन सभी ने हमेशा खुद से ऊपर टीम को रखा है.

भारतीय टीम की अगली सीरीज?

हेड कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में भारतीय टीम 27 सितंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज खेलने उतरेगी. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज खेलेगी.