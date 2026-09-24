Home > खेल > देश पहले आता है… रोहित शर्मा के साथ कैसा है गौतम गंभीर का रिश्ता? हेड कोच ने खुद बताया

देश पहले आता है… रोहित शर्मा के साथ कैसा है गौतम गंभीर का रिश्ता? हेड कोच ने खुद बताया

Gautam Gambhir Rohit Sharma: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के साथ अपने रिश्ते को लेकर पहली बार खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि उन दोनों के बीच आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों के लिए देश पहले आता है. जानें गंभीर ने क्या-क्या कहा...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 24, 2026 1:11:59 PM IST

रोहित शर्मा के साथ कैसा है गौतम गंभीर का रिश्ता?
रोहित शर्मा के साथ कैसा है गौतम गंभीर का रिश्ता?


Gautam Gambhir Rohit Sharma Relationship: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अक्सर प्लेयर्स के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में रहते हैं. खासकर रोहित शर्मा के साथ उनके रिश्ते को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जाते हैं. अब गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने खुद रोहित शर्मा के साथ अपने रिश्ते पर बात की है. जियोस्टार पर दिए एक इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने बताया कि उनके लिए रोहित शर्मा के साथ काम करना काफी आसान क्यों रहा.

साथ ही उन्होंने बताया कि उन दोनों के बीच आपसी तालमेल कैसा है. गंभीर ने साफ कहा कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ उनका रिश्ता सिर्फ कोच और कप्तान जैसा नहीं है. उन्होंने कहा यह रिश्ता काफी पुराना है, जो उस समय शुरू हुआ जब गंभीर भारतीय टीम के सीनियर प्लेयर थे. वहीं, उस समय रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे.

You Might Be Interested In

रोहित के साथ कैसा है गंभीर का रिश्ता?

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के साथ अपनी पुरानी बॉन्डिंग पर बात की. उन्होंने कहा, ‘रोहित और मेरा रिश्ता सिर्फ कप्तान और कोच का नहीं था. जब रोहित टीम में आए, तब मैं एक सीनियर खिलाड़ी था, इसलिए हमारा रिश्ता तभी से है. रोहित मुझे तब से जानते हैं; जब आप साथ खेलते हैं, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं. असल में, वह मेरी सोच समझते हैं और मैं उनकी सोच समझता हूं. हो सकता है कि कल मेरी सोच कुछ और हो और कप्तान की सोच कुछ और हो, लेकिन आखिर में जो टीम के फायदे में हो, अगर वही फाइनल फैसला होता है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. इसीलिए मैंने कहा कि जिन 4 कप्तानों के साथ मैंने काम किया है, उन सभी के साथ मेरा अनुभव यही रहा है कि सबका फोकस इंडियन क्रिकेट पर ही रहा है.’

चारों कप्तानों में एक ही खूबी

गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के अलावा 3 अन्य कप्तानों के साथ भी काम किया है. उन्होंने सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के साथ भी काम किया है. गंभीर का मानना है कि सब में एक बात बिल्कुल एक जैसी है. गंभीर ने कहा, ‘मैंने जिन 4 कप्तानों के साथ काम किया है, उन सभी के साथ मेरा अनुभव यही रहा है कि सभी की नीयत सिर्फ और सिर्फ भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने की रही है. उन्होंने कहा कि भले ही सबकी सोच, नजरिया और तरीका अलग हो, लेकिन सभी ने हमेशा खुद से ऊपर टीम को रखा है.

भारतीय टीम की अगली सीरीज?

हेड कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में भारतीय टीम 27 सितंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज खेलने उतरेगी. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज खेलेगी.

Tags: Gautam Gambhirrohit sharma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की...

September 23, 2026

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026

एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?

September 23, 2026

5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, जो घुमा देंगी दिमाग

September 23, 2026

प्रेम चोपड़ा की 5 फिल्में, जिनमें निभाई विलेन की भूमिका

September 23, 2026

कौन हैं आंचल खुराना? कास्टिंग काउच को लेकर की बड़ी...

September 23, 2026
देश पहले आता है… रोहित शर्मा के साथ कैसा है गौतम गंभीर का रिश्ता? हेड कोच ने खुद बताया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

देश पहले आता है… रोहित शर्मा के साथ कैसा है गौतम गंभीर का रिश्ता? हेड कोच ने खुद बताया
देश पहले आता है… रोहित शर्मा के साथ कैसा है गौतम गंभीर का रिश्ता? हेड कोच ने खुद बताया
देश पहले आता है… रोहित शर्मा के साथ कैसा है गौतम गंभीर का रिश्ता? हेड कोच ने खुद बताया
देश पहले आता है… रोहित शर्मा के साथ कैसा है गौतम गंभीर का रिश्ता? हेड कोच ने खुद बताया
देश पहले आता है… रोहित शर्मा के साथ कैसा है गौतम गंभीर का रिश्ता? हेड कोच ने खुद बताया