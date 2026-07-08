Home > क्रिकेट > IND vs ENG: गौतम गंभीर का संजू सैमसन पर तंज? सेलेक्शन पर बोले- फॉर्म भी मायने रखता है…

IND vs ENG: गौतम गंभीर का संजू सैमसन पर तंज? सेलेक्शन पर बोले- फॉर्म भी मायने रखता है…

इंग्लैंड दौरे पर लगातार दो टी20 मैचों में बाहर बैठाए गए संजू सैमसन के भविष्य को लेकर भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया है. गंभीर ने साफ किया कि उन्होंने संजू से उनकी भूमिका पर बात कर ली है और फिलहाल टीम का चयन खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म के आधार पर किया जा रहा है.

By: Satyam Sengar | Published: July 8, 2026 10:48:48 AM IST

संजू सैमसन के लिए क्या बोले गौतम गंभीर?
संजू सैमसन के लिए क्या बोले गौतम गंभीर?


नई दिल्ली. सिर्फ चार महीने पहले आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन कर भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले संजू सैमसन अब टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर हैं. इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों में उन्हें मौका नहीं मिला. शुरुआती तीन पारियों में वह केवल 6 रन ही बना सके, जिसमें एक बार बिना खाता खोले भी आउट हुए. खराब फॉर्म के चलते टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बाहर बैठाने का फैसला लिया. आइए जानते हैं कि गंभीर ने उनको लेकर क्या कहा?

संजू सैमसन के बाहर होने के साथ ही 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला. चूंकि वैभव भी सलामी बल्लेबाज हैं, इसलिए टीम प्रबंधन के सामने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में से किसी एक को बाहर करने की चुनौती थी. मौजूदा फॉर्म को देखते हुए अभिषेक शर्मा को टीम में बरकरार रखा गया, जबकि संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर होना पड़ा.

You Might Be Interested In

गौतम गंभीर ने दिया बड़ा संकेत

भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने साफ किया कि वह संजू सैमसन से उनकी भूमिका को लेकर पहले ही बात कर चुके हैं. हालांकि उन्होंने बातचीत का पूरा शेयर नहीं किया. गंभीर ने कहा कि टी20 विश्व कप में संजू का योगदान शानदार रहा था और टीम उनके प्रदर्शन की पूरी कद्र करती है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी खिलाड़ी की मौजूदा फॉर्म भी चयन का अहम आधार होती है.

वापसी का दरवाजा अभी भी खुला

गौतम गंभीर ने यह भी स्पष्ट किया कि संजू सैमसन की वापसी की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सीरीज में भी संजू को दोबारा मौका मिल सकता है, क्योंकि अंतिम फैसला टीम के संतुलन और मैच जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन के आधार पर लिया जाता है. गंभीर ने माना कि भारत की टीम हाल के मुकाबलों में आयरलैंड और इंग्लैंड की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में सफल नहीं रही, जिसका असर नतीजों पर साफ दिखाई दिया.

Tags: sanju samson
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फायदे ही नहीं नुकसान भी दे सकता है कड़वा करेला

July 7, 2026

कुछ लोगों को ज्यादा क्यों काटते हैं मच्छर?

July 7, 2026

नोएडा और गुड़गांव में सस्ता फर्नीचर कहां मिलता है?

July 7, 2026

एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के 6 चर्चित डायलॉग्स

July 7, 2026

कैलाश खेर के 6 चर्चित गाने

July 7, 2026

मानसून में जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं...

July 7, 2026
IND vs ENG: गौतम गंभीर का संजू सैमसन पर तंज? सेलेक्शन पर बोले- फॉर्म भी मायने रखता है…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs ENG: गौतम गंभीर का संजू सैमसन पर तंज? सेलेक्शन पर बोले- फॉर्म भी मायने रखता है…
IND vs ENG: गौतम गंभीर का संजू सैमसन पर तंज? सेलेक्शन पर बोले- फॉर्म भी मायने रखता है…
IND vs ENG: गौतम गंभीर का संजू सैमसन पर तंज? सेलेक्शन पर बोले- फॉर्म भी मायने रखता है…
IND vs ENG: गौतम गंभीर का संजू सैमसन पर तंज? सेलेक्शन पर बोले- फॉर्म भी मायने रखता है…