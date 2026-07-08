IND vs ENG: गौतम गंभीर का संजू सैमसन पर तंज? सेलेक्शन पर बोले- फॉर्म भी मायने रखता है…

नई दिल्ली. सिर्फ चार महीने पहले आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन कर भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले संजू सैमसन अब टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर हैं. इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों में उन्हें मौका नहीं मिला. शुरुआती तीन पारियों में वह केवल 6 रन ही बना सके, जिसमें एक बार बिना खाता खोले भी आउट हुए. खराब फॉर्म के चलते टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बाहर बैठाने का फैसला लिया. आइए जानते हैं कि गंभीर ने उनको लेकर क्या कहा?

संजू सैमसन के बाहर होने के साथ ही 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला. चूंकि वैभव भी सलामी बल्लेबाज हैं, इसलिए टीम प्रबंधन के सामने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में से किसी एक को बाहर करने की चुनौती थी. मौजूदा फॉर्म को देखते हुए अभिषेक शर्मा को टीम में बरकरार रखा गया, जबकि संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर होना पड़ा.

गौतम गंभीर ने दिया बड़ा संकेत

भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने साफ किया कि वह संजू सैमसन से उनकी भूमिका को लेकर पहले ही बात कर चुके हैं. हालांकि उन्होंने बातचीत का पूरा शेयर नहीं किया. गंभीर ने कहा कि टी20 विश्व कप में संजू का योगदान शानदार रहा था और टीम उनके प्रदर्शन की पूरी कद्र करती है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी खिलाड़ी की मौजूदा फॉर्म भी चयन का अहम आधार होती है.

वापसी का दरवाजा अभी भी खुला

गौतम गंभीर ने यह भी स्पष्ट किया कि संजू सैमसन की वापसी की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सीरीज में भी संजू को दोबारा मौका मिल सकता है, क्योंकि अंतिम फैसला टीम के संतुलन और मैच जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन के आधार पर लिया जाता है. गंभीर ने माना कि भारत की टीम हाल के मुकाबलों में आयरलैंड और इंग्लैंड की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में सफल नहीं रही, जिसका असर नतीजों पर साफ दिखाई दिया.