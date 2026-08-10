Home > खेल > RCB या CSK… किस टीम के खिलाड़ी को श्रीलंका में मिलेगा मौका? गुरु गंभीर करेंगे फैसला

RCB या CSK… किस टीम के खिलाड़ी को श्रीलंका में मिलेगा मौका? गुरु गंभीर करेंगे फैसला

Devdutt Padikkal vs Sarfaraz Khan: भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के सामने बड़ा सवाल है कि आखिर टेस्ट सीरीज में तीसरे नंबर पर किसे मौका मिलेगा. इसके लिए टीम इंडिया के पास 2 ऑप्शन हैं. जानें किसे मिल सकता है मौका...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 10, 2026 1:56:29 PM IST

भारतीय टेस्ट टीम में तीसरे नंबर के लिए सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल में टक्कर.
भारतीय टेस्ट टीम में तीसरे नंबर के लिए सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल में टक्कर.


Devdutt Padikkal vs Sarfaraz Khan: भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है. इस सीरीज में हेड कोच गौतम गंभीर के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए किस खिलाड़ी को मौका दिया जाए. चेतेश्वर पुजारा के रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया को अभी तक नंबर-3 का बल्लेबाज नहीं मिल पाया है. कोच गौतम गंभीर ने कई बल्लेबाजों को नंबर-3 पर आजमाया, लेकिन कोई भी बल्लेबाज पुजारा की जगह नहीं ले पाया.

बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने कुछ मैचों में 3 नंबर पर अच्छा प्रदर्शन किया. ऐसे में लग रहा था यह समस्या दूर हो गई है, लेकिन साई सुदर्शन श्रीलंका दौरे से पहले चोटिल हो गए. अब बड़ा सवाल यह है कि साई सुदर्शन की गैरमौजूदगी में गौतम गंभीर तीसरे नंबर पर किस बल्लेबाज को मौका देंगे.

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पडिक्कल या सरफराज, किसे मिलेगा मौका?

श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के पास नंबर-3 के लिए 2 ऑप्शन हैं. देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) ने हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में शतक लगाकर नंबर-3 के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की. पडिक्कल ने वॉर्म-अप मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 142 रनों की पारी खेली. ऐसे में टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा कर सकती है. वहीं, दूसरा ऑप्शन सरफराज खान का है, जिन्हें साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया है.

हालांकि सरफराज खान (Sarfaraz Khan) मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं. उन्होंने ज्यादातर भारत के लिए 5वें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी की है. कुछ पारियों में उन्होंने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की, जिस दौरान उन्होंने एक शतक भी लगाया. ऐसे में अगर सरफराज खान को प्लेइंग-11 में शामिल करना है, तो बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करना होगा. बता दें कि सरफराज खान आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की थी. वहीं, देवदत्त पडिक्कल ने आरसीबी की ओर से खेलते हुए दूसरी बार ट्रॉफी जीती थी.

ये भी पढ़ें: काले चश्मे में दिखा सरफराज का स्वैग, पापा के साथ भी शेयर की तस्वीर… टीम इंडिया में वापसी पर आया रिएक्शन

किन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका?

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करेंगे. इसके बाद देवदत्त पडिक्कल को तीसरे नंबर पर भेजा जा सकता है, जबकि कप्तान शुभमन गिल चौथे नंबर पर खेलते नजर आ सकते हैं. इसके बाद 5वें नंबर पर ऋषभ पंत या ध्रुव जुरेल विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे, जबकि ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा छठे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. इसके अलावा मानव सुथार, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार का खेलना लगभग तय माना जा रहा है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरेगी?

भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होने वाली है. पहला टेस्ट मैच गॉल के मैदान पर 15 से 19 अगस्त तक खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में खेला जाएगा.

Tags: Devdutt PadikkalGautam GambhirSarfaraz Khan
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