’17 साल नहीं लगे वर्ल्ड कप जीतने में…’ गौतम गंभीर का करारा तंज, बोले- एक-दो सीरीज से…

2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. आयरलैंड के खिलाफ मिली हार भारत की 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के बाद पहली टी20 सीरीज हार थी. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने हाल के टी20 इंटरनेशनल में खराब नतीजों के बाद अपने खिलाड़ियों का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि कुछ मैचों या एक-दो सीरीज में मिली हार से टीम की काबिलियत पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए.

यह गंभीर के कोच बनने के बाद उनकी पहली सीरीज हार भी थी और आयरलैंड के खिलाफ भारत की पहली टी20 सीरीज हार थी. इसके बाद बीसीसीआई ने इस दौरे को लेकर रिव्यू भी किया. हालांकि, भारत ने इसके बाद जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और जापान के खिलाफ लगातार सात टी20 मैच जीतकर वापसी की. हाल की आलोचनाओं के बीच गंभीर ने टीम की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा, “खेलों के इतिहास में कौन सी टीम वर्ल्ड कप से अगले वर्ल्ड कप तक बिना हारे गई और फिर वर्ल्ड कप जीता?

गंभीर का तंज