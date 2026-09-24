’17 साल नहीं लगे वर्ल्ड कप जीतने में…’ गौतम गंभीर का करारा तंज, बोले- एक-दो सीरीज से…

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2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. आयरलैंड के खिलाफ मिली हार भारत की 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के बाद पहली टी20 सीरीज हार थी. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने हाल के टी20 इंटरनेशनल में खराब नतीजों के बाद अपने खिलाड़ियों का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि कुछ मैचों या एक-दो सीरीज में मिली हार से टीम की काबिलियत पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए.
यह गंभीर के कोच बनने के बाद उनकी पहली सीरीज हार भी थी और आयरलैंड के खिलाफ भारत की पहली टी20 सीरीज हार थी. इसके बाद बीसीसीआई ने इस दौरे को लेकर रिव्यू भी किया. हालांकि, भारत ने इसके बाद जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और जापान के खिलाफ लगातार सात टी20 मैच जीतकर वापसी की. हाल की आलोचनाओं के बीच गंभीर ने टीम की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा, “खेलों के इतिहास में कौन सी टीम वर्ल्ड कप से अगले वर्ल्ड कप तक बिना हारे गई और फिर वर्ल्ड कप जीता?
गंभीर का तंज
गंभीर ने आगे पूर्व मैनेजमेंट पर तंज कसते हुए कहा,” इन खिलाड़ियों को दूसरा वर्ल्ड कप जीतने में 17 साल नहीं लगे. तीसरा वर्ल्ड कप जीतने में सिर्फ 17 महीने लगे. अचानक एक खराब सीरीज या यहां-वहां तीन खराब मैच खिलाड़ियों को खराब नहीं बना देते और न ही हमारी टीम खराब हो जाती है.” गंभीर का 17 साल वाला बयान भारत के 2007 और 2024 टी20 वर्ल्ड कप खिताब के बीच के अंतर को लेकर था. भारत ने 2007 में पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता था और 2024 में राहुल द्रविड़ की कोचिंग में दूसरी बार चैंपियन बना. इसके करीब 17 महीने बाद भारत ने 2026 में तीसरा टी20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया.
श्रेयस अय्यर की इस खूबी से प्रभावित हैं गंभीर
श्रेयस अय्यर की इस खूबी से प्रभावित हैं गंभीर
गंभीर ने टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने खास तौर पर अय्यर के टीम को खुद से ऊपर रखने वाले रवैये को उनकी बड़ी खूबी बताया. गंभीर ने आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ अय्यर के साथ काम किया था; “एक अच्छे लीडर की सबसे पहली और सबसे जरूरी खूबी, और मैं कप्तानी की बात नहीं कर रहा हूं, यह है कि आप कितने निस्वार्थ हैं. श्रेयस में यह खूबी है.”