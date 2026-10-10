IND vs WI: गौतम गंभीर ने भारतीय गेंदबाजों का किया बचाव, बोले- उनके करियर पर भी खतरा…

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में मिली हार के बाद अपने गेंदबाजों का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि टीम में जगह बनाने के लिए गेंदबाज भी काफी मेहनत करते हैं और उन्हें भी अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलना चाहिए. गंभीर ने कहा कि वह भी चाहते हैं कि बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच बराबरी का मुकाबला हो.

रांची में शुक्रवार को खेले गए दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज ने 250 रन का बड़ा लक्ष्य हासिल कर भारत को 6 विकेट से हरा दिया. मेहमान टीम ने 9 गेंद बाकी रहते ही मैच जीत लिया. वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों पर नाबाद 102 रन बनाए. मैच के दौरान भारी ओस के कारण गेंद गीली और फिसलन भरी हो गई थी, जिससे भारतीय गेंदबाजों को काफी परेशानी हुई.

गंभीर ने गेंदबाजों के करियर को लेकर क्या कहा?

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने कहा कि हर कोई चाहता है कि बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच बराबरी का मुकाबला हो. उन्होंने कहा कि अगर लोग चौके और छक्के देखना चाहते हैं, तो वह भी ऐसा ही चाहते हैं; लेकिन गेंदबाजों को भी अपना दम दिखाने का मौका मिलना चाहिए. गंभीर ने कहा कि भारतीय गेंदबाज भी उनकी टीम का हिस्सा हैं और उनके करियर भी दांव पर लगे हैं.

हार के बाद गंभीर ने टीम को क्या सलाह दी?

गंभीर ने इस हार के लिए टॉस को जिम्मेदार मानने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि ओस और सपाट पिच पर गेंदबाजी करना मुश्किल होता है, लेकिन टीम को ऐसी परिस्थितियों में भी विरोधी बल्लेबाजों को रोकने का तरीका ढूंढना होगा. गंभीर ने बताया कि वेस्टइंडीज ने पहले ओवर में ही दो विकेट गंवा दिए थे और पावरप्ले के अंदर उसके तीन विकेट गिर चुके थे; इसके बावजूद भारतीय गेंदबाज टीम को जीत नहीं दिला सके. उन्होंने शाई होप की तारीफ की और कहा कि भारत विश्व चैंपियन टीम है, इसलिए उसे लगातार अपने खेल में सुधार करना होगा.