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IND vs SL: गौतम गंभीर गुस्से से हुए लाल! जडेजा की इस हरकत पर चढ़ा पारा, कैमरे में कैद हुआ रिएक्शन

Gautam Gambhir Angry: भारत-श्रीलंका के बीच गॉल में खेला जा रहा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. इस बीच रविंद्र जडेजा ने ऐसी गलती कर दी, जिसे देख टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर गुस्से से लाल हो गए. उनके रिएक्शन की तस्वीर भी सामने आई है, जो खूब वायरल हो रही है.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 19, 2026 11:12:16 AM IST

रविंद्र जडेजा की गलती पर भड़के हेड कोच गौतम गंभीर.
रविंद्र जडेजा की गलती पर भड़के हेड कोच गौतम गंभीर.


Gautam Gambhir Angry On Ravindra Jadeja: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा ने एक बड़ी गलती कर दी, जिससे हेड कोच गौतम गंभीर काफी नाराज दिखाई दिए. दरअसल, मैच के चौथे दिन के आखिरी सेशन में श्रीलंकाई टीम बल्लेबाजी कर रही थी. भारत ने श्रीलंका को 372 रनों का टारगेट दिया है. ऐसे में टीम इंडिया चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका के ज्यादा से ज्यादा विकेट लेना चाहती थी, लेकिन जडेजा की वजह से एक अहम विकेट हाथ से निकल गया. जडेजा की एक गेंद पर श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा फंस गए और फर्स्ट स्लिप में आसान सा कैच थमा दिया. हालांकि यह नो-बॉल थी, जिसकी वजह से धनंजय को जीवनदान मिल गया. यह देखकर डगआउट में बैठे हेड कोच गौतम गंभीर काफी निराश दिखाई दिए.

गौतम गंभीर का रिएक्शन वायरल

श्रीलंका की टीम चौथे दिन 372 रनों का पीछा करने उतरी थी, लेकिन उनकी शुरुआत काफी खराब रही थी. श्रीलंका ने जल्दी ह 3 विकेट गंवा दिए थे. इस दौरान भारतीय टीम और भी विकेट लेकर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही थी. इस बीच श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा क्रीज पर टिक गए और अच्छी बल्लेबाजी करने लगे. ऐसे में रविंद्र जडेजा ने नो बॉल डाली, तो गौतम गंभीर काफी निराश हो गए. गंभीर के चेहरे के हाव-भाव से साफ नजर आ रहा था कि वे जडेजा की इस गलती से बेहद नाखुश हैं. गौतम गंभीर का साफ कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में नो-बॉल डालना भारी गलती है. खासकर एक स्पिनर के लिए नो-बॉल डालना किसी ‘पाप’ से कम नहीं है.

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टीम इंडिया पर भारी पड़ेगी जडेजा की गलती! 

रविंद्र जडेजा की गलती टीम इंडिया पर भारी पड़ सकती है. दरअसल, श्रीलंकाई कप्तान मैच के चौथे दिन जीवनदान मिलने के बाद 5वें दिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. फिलहाल उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है. धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा के बीच 91 रनों की साझेदारी हो गई है. भारतीय टीम की 5वें दिन अपने पहले विकेट की तलाश है. श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 138 रन बना लिए हैं. फिलहाल श्रीलंका को जीत के लिए 234 रन चाहिए, जबकि भारत को 6 विकेट की जरूरत है.

Tags: Gautam GambhirIND vs SLravindra jadeja
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