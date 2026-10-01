भारत ने रचा इतिहास, मगर गौतम गंभीर का चढ़ा पारा! बोले- ‘ये क्रिकेट नहीं…’, आखिर क्यों भड़के हेड कोच?

Gautam Gambhir Statement: भारत और वेस्टइंडीज के बुधवार को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा वनडे मैच खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 406 रनों का विशाल टारगेट चेज करते हुए वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया. साउथ अफ्रीका के बाद भारत सिर्फ दूसरी ऐसी टीम है, जिसने वनडे में 400 से ज्यादा रन का टारगेट चेज किया है. इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने अपना दबदबा दिखाया. हालांकि भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत के बावजूद गौतम गंभीर नाखुश दिखाई दिए. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का कहना है कि ये क्रिकेट नहीं है. उन्होंने मैच के बाद ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की.

किस पर भड़के गौतम गंभीर?

मैच के बाद कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने कहा कि ‘देखिए, अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि बैट और बॉल के बीच थोड़ा और मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि आप क्रिकेट की बात करते हैं. लेकिन यह क्रिकेट नहीं है, यह सिर्फ बैटिंग है. गौतम गंभीर ने आगे कहा कि एक युवा बॉलर इस विकेट पर बॉलिंग कर रहा और विरोधी टीम 400 रन बना रही है. पिर हम 400 रन को चेज करने निकल पड़ते हैं. इससे जाहिर है कि यह रिकॉर्ड के लिए शानदार है, फैंस और ब्रॉडकास्टर के लिए शानदार है, लेकिन आपको गेंदबाजों के बारे में भी सोचना चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘अगर आप मुझसे एक असली क्रिकेट फैन और कोच के तौर पर पूछें, तो मुझे बॉलर्स के लिए भी हमदर्दी रखनी होगी.’ गंभीर ने आगे कहा कि जब आप इस तरह के विकेट पर बॉलिंग करते हैं, तो यह बॉलर्स के लिए सही नहीं होता. इसलिए हमें बॉलर्स को कुछ देना होगा, जिससे कम से कम कुछ ऐसा हो जिस पर बॉलर्स काम कर सकें.

भारत ने जीता ऐतिहासिक मुकाबला

भारत बनाम वेस्टइंडीज के दूसरे वनडे में रनों का अंबार देखने को मिला. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 405 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. वेस्टइंडीज की ओर से सलामी बल्लेबाजी जॉन कैम्पबेल (101 रन) ने तूफानी शतक लगाया. उनके अलावा कप्तान शाई होप ने 104 रन बनाए, जबकि आमिर जंगू ने 114 रनों की पारी खेली. इसके दम पर वेस्टइंडीज ने भारत के सामने 406 रनों का विशाल टारगेट खड़ा कर दिया.

इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया ने सिर्फ 43.3 ओवर में ही टारगेट चेज कर लिया. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 101 रन बनाए. वहीं, कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 223 रनों की बेहतरीन पारी खेली. इसके दम पर भारत ने 37 गेंद बाकी रहते ही 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया.