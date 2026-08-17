आप ऐसा क्यों करेंगे… गॉल टेस्ट में गौतम गंभीर पर पूर्व क्रिकेटर ने उठाई उंगली, कप्तान से भी सवाल

IND vs SL Galle Test: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेला जा रहे टेस्ट मैच के बीच हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और कप्तान शुभमन गिल पर सवाल खड़े हो गए हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर डोड्डा गणेश ने गंभीर और गिल के डिफेंसिव माइंडसेट की आलोचना की है. डोड्डा गणेश का कहना है कि गॉल टेस्ट मैच में बारिश की संभावना को देखते हुए आखिर टीम मैनेजमेंट ने तीसरे दिन भी बल्लेबाजी करने का फैसला क्यों किया. इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर टीम मैनेजमेंट से सवाल किया है.

दरअसल, तीसरे दिन की सुबह भारत की ओर से कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा की जोड़ी मैदान पर उतरी. यह जोड़ी सिर्फ 4 गेंद तक ही मैदान पर टिक पाई. श्रीलंकाई गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने प्रसिद्ध कृष्णा को 2 रन के स्कोर पर आउट कर पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम 462 रन पर ऑल आउट हो गई.

आखिर क्यों नाखुश हैं पूर्व क्रिकेटर?

पूर्व तेज गेंदबाज डोड्डा गणेश ने एक्स पर लिखा, ‘आप तीसरे दिन सुबह दो टेल-एंडर्स के साथ बैटिंग क्यों करेंगे?’ दरअसल, भारत ने गॉल टेस्ट का दूसरे दिन 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बनाकर खत्म किया था. भारत के पास सिर्फ 1 विकेट बाकी था. इसके बावजूद तीसरे दिन टीम मैनेजमेंट ने बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया. टीम मैनेजमेंट का यह फैसला डोड्डा गणेश को समझ नहीं आया.

Why would you bat on third day morning with two tail enders? #SLvIND — Dodda Ganesh | ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶ್ (@doddaganesha) August 17, 2026

गॉल टेस्ट पर बारिश का साया

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे टेस्ट मैच में बारिश का साया बना हुआ. मैच के पहले दो दिनों में बारिश की वजह से करीब 64 ओवर बर्बाद हो चुके हैं. इसके अलावा तीसरे दिन भी बारिश की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में भारतीय टीम पर काफी दबाव है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस को देखते हुए भारत के लिए इस मैच में जीत बेहद जरूरी है. वहीं, अगर बारिश की वजह से मैच ड्रॉ होता है, तो भारत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी. बता दें कि भारत को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए 9 में से 7 टेस्ट जीतने हैं.

अभी मैच का क्या हाल?

मुकाबले की बात करें, तो भारत ने पहली पारी में देवदत्त पडिक्कल की 167 रनों की पारी के दम पर 462 रन बनाए हैं. फिलहाल श्रीलंका अपनी पहली पारी खेल रही है. श्रीलंका ने अभी तक 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 95 रन बनाए हैं. भारत की ओर से मानव सुथार ने 2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट लिए. फिलहाल निरोशन डिकवेला (8) और सोनल दिनुशा (14) बल्लेबाजी कर रहे हैं.