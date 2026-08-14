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‘अगर कोई प्रॉब्लम है तो…’ अजीत अगरकर की कैसी टैक्टिस? गौतम गंभीर भी अपनी धुन में, भड़का दिग्गज

Ashwin Suggestion to Gautam Gambhir and Ajit Agarkar: सरफराज खान की भारतीय टेस्ट टीम में वापसी के बीच रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें साफ भूमिका देने की बात कही है. अश्विन ने गंभीर और अगरकर को सलाह देते हुए कहा है कि आप दोनों का नजरिया सटीक होना चाहिए.

By: Satyam Sengar | Last Updated: August 14, 2026 1:01:41 PM IST

सरफराज खान को लेकर अश्विन की गंभीर अगरकर को क्या सलाह?
सरफराज खान को लेकर अश्विन की गंभीर अगरकर को क्या सलाह?


Ashwin Suggestion to Gautam Gambhir and Ajit Agarkar: भारत को 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है. सरफराज खान करीब दो साल बाद भारतीय टेस्ट टीम में वापस लौटे हैं. साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया है. हालांकि श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में उनके प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने की संभावना कम दिखाई दे रही है. इस बीच अश्विन ने गंभीर और अगरकर को सलाह देते हुए कहा है कि आप दोनों का नजरिया सटीक होना चाहिए.
पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि सरफराज के लिए टीम मैनेजमेंट का संदेश बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए. अगर उन्हें लगता है कि सरफराज एशिया की पिचों पर स्पिन के खिलाफ टीम के लिए बड़ा हथियार बन सकते हैं, तो उन्हें यही भूमिका समझाई जानी चाहिए. अश्विन ने कहा, “अगर किसी को लगता है कि सरफराज कुछ परिस्थितियों में कमजोर हैं, तो उन्हें स्पष्टता देनी चाहिए.”

दूसरे देशों से सीख सकता है भारत

अश्विन ने दूसरे देशों के उदाहरण भी दिए. न्यूजीलैंड में एजाज पटेल को मौका मिलता है, दक्षिण अफ्रीका साइमन हार्मर पर भरोसा करता है और ऑस्ट्रेलिया पीटर हैंड्सकॉम्ब तथा उस्मान ख्वाजा जैसे बल्लेबाजों की स्पिन खेलने की क्षमता का फायदा उठाता है. उनका मानना है कि किसी खिलाड़ी को पहले असफल होने का मौका मिलना चाहिए. उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही अंतिम फैसला होना चाहिए. अगर गंभीर और अगरकर को सरफराज की तेज गेंदबाजी के खिलाफ बल्लेबाजी को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें यह बात साफ तौर पर बतानी चाहिए.”

सरफराज को लगातार नहीं मिले मौके

बता दें कि अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भारतीय टीम में सरफराज को लगातार मौके नहीं मिले हैं. वह 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम का हिस्सा थे, लेकिन एक भी टेस्ट नहीं खेल सके. इसके बाद उन्हें 2025 के इंग्लैंड दौरे और वेस्टइंडीज तथा साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भी नहीं चुना गया.  सरफराज ने अब तक भारत के लिए छह टेस्ट खेले हैं और 11 पारियों में 371 रन बनाए हैं. उनका औसत 37.10 है और उनके नाम एक शतक तथा तीन अर्धशतक हैं. 

Tags: Gautam GambhirSarfaraz Khan
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