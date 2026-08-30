Home > खेल > गंभीर-अगरकर का सीक्रेट प्लान! 2027 के विश्व कप में होगी धुरंधर प्लेयर की एंट्री, अय्यर की बढ़ेगी टेंशन?

गंभीर-अगरकर का सीक्रेट प्लान! 2027 के विश्व कप में होगी धुरंधर प्लेयर की एंट्री, अय्यर की बढ़ेगी टेंशन?

Tilak Varma World Cup 2027: गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए तिलक वर्मा को स्क्वाड में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं. तिलक वर्मा को मिडिल ऑर्डर के बैकअप के तौर पर शामिल किया जा सकता है, जो गेंदबाजी से भी अपना योगदान दे सकते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 30, 2026 2:55:07 PM IST

तिलक वर्मा को श्रेयस अय्यर के बैकअप के तौर पर विश्व कप के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड में शामिल किया जाएगा!
तिलक वर्मा को श्रेयस अय्यर के बैकअप के तौर पर विश्व कप के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड में शामिल किया जाएगा!


Tilak Varma World Cup 2027: भारतीय टीम साल 2027 में होने विश्व कप की तैयारियों में जुट गई है. यह विश्व कप 4 अक्टूबर को शुरू होगा, जिसमें सभी टीमें अपना पूरा जोर लगाएंगी. इसी कड़ी में हेड कोच गौतम गंभीर की मैनेजमेंट ने भी टीम की प्लानिंग शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि विश्व कप के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड में बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा (Tilak Varma) की एंट्री हो सकती है. सिलेक्टर तिलक वर्मा को श्रेयस अय्यर के बैकअप के तौर पर स्क्वाड में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज के आने से टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में बैलेंस आएगा. साथ ही वह ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन विश्व कप से पहले उन्हें अपनी इस स्किल को निखारना होगा.

तिलक वर्मा को क्यों मिल रही तवज्जो?

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय टीम के हेड कोच गंभीर (Gautam Gambhir) और कप्तान गिल को लगता है कि मिडिल ऑर्डर के लिए कोई बैकअप तैयार नहीं है. उनका मानना है कि फिलहाल कोई ऐसा बैकअप खिलाड़ी नहीं है, जिस पर बड़े टूर्नामेंट के लिए भरोसा किया जा सकता है. खासकर सबसे बड़ी चिंता ऑलराउंडर्स की है. हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी फिटनेस की समस्या से जूझते रहते हैं. ऐसे में टीम को ऐसे खिलाड़ी की तलाश है, जो टॉप-6 में बल्लेबाजी करने के साथ ही कुछ ओवर गेंदबाजी भी कर सके. ऐसे में तिलक वर्मा को स्क्वाड में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है.

You Might Be Interested In

गेंदबाजी में भी कर सकते हैं धमाल

भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर में दाएं हाथ के बल्लेबाजों की संख्या ज्यादा है. ऐसे में बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा के होने से बैटिंग ऑर्डर में बैलेंस आएगा. इसकी वजह से विपक्षी टीमों के गेंदबाजों को अपने एंगल और रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है. साथ ही तिलक वर्मा अपनी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी से दुश्मन टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि तिलक वर्मा वनडे में विश्व कप के लिए टीम इंडिया में चुने जा सकते हैं.

श्रेयस अय्यर का बैकअप होंगे तिलक वर्मा!

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मैनेजमेंट अगले साल साउथ अफ्रीका में होने वाले विश्व कप के लिए तैयार रहना चाहती है. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को ऑस्ट्रेलिया में चोट लग गई थी. इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय में पेस और बाउंस के खिलाफ उनके खेल में भी थोड़ी गिरावट आई है. अय्यर के अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा दो उम्रदराज खिलाड़ी हैं, जिन्हें छोटी परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है. वहीं, केएल राहुल अगले साल विश्व कप तक 35 साल के हो जाएंगे, जबकि रविंद्र जडेजा के खेलना तय नहीं है. इन सभी के अलावा फील्डिंग और फिटनेस भी टीम इंडिया की बड़ी समस्या रही है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों को बैकअप के तौर पर तैयार करना चाहती है.

Tags: tilak varmaWorld Cup 2027
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अरिश्फा खान?

August 29, 2026

पेट कम करने के लिए कौन सी चाय पीनी चाहिए?

August 29, 2026

रक्षाबंधन पर कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के लिए शेयर...

August 28, 2026

200 MP कैमरे के साथ आते हैं ये स्मार्टफोन्स

August 28, 2026

कौन हैं बिग बॉस 20 के कंटेंस्टेंट्स?

August 28, 2026

दोस्तों के साथ जा सकते हैं इन हिल स्टेशन्स

August 27, 2026
गंभीर-अगरकर का सीक्रेट प्लान! 2027 के विश्व कप में होगी धुरंधर प्लेयर की एंट्री, अय्यर की बढ़ेगी टेंशन?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गंभीर-अगरकर का सीक्रेट प्लान! 2027 के विश्व कप में होगी धुरंधर प्लेयर की एंट्री, अय्यर की बढ़ेगी टेंशन?
गंभीर-अगरकर का सीक्रेट प्लान! 2027 के विश्व कप में होगी धुरंधर प्लेयर की एंट्री, अय्यर की बढ़ेगी टेंशन?
गंभीर-अगरकर का सीक्रेट प्लान! 2027 के विश्व कप में होगी धुरंधर प्लेयर की एंट्री, अय्यर की बढ़ेगी टेंशन?
गंभीर-अगरकर का सीक्रेट प्लान! 2027 के विश्व कप में होगी धुरंधर प्लेयर की एंट्री, अय्यर की बढ़ेगी टेंशन?