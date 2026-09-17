गंभीर-अगरकर का ‘सीक्रेट प्लान’ रिवील! वनडे स्क्वाड ने खोले सारे पत्ते, 5 प्वाइंट्स में समझें कैसे?

Gambhir-Agarkar Secret Plan Revealed: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय टीम की स्क्वाड का एलान कर दिया है. चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने भारत की वनडे स्क्वाड में कई बड़े बदलाव किए हैं. ये बदलाव सिलेक्शन कमेटी की आगे की रणनीति की ओर इशारा करते हैं. साथ ही इससे हेड कोच गौतम गंभीर के ब्लूप्रिंट को भी समझने में मदद मिलती है. दरअसल, भारत की वनडे स्क्वाड में कुछ पुराने खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जबकि कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है. ऐसे में आइए समझते हैं कि कैसे वनडे स्क्वाड से गंभीर और अगरकर की आगे की रणनीति का खुलासा हुआ.

एक्सपीरियंस पर जताया भरोसा

भारत की इस वनडे स्क्वाड से साफ हो गया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा विश्व कप के लिए टीम मैनेजमेंट के प्लान का हिस्सा हैं. सिलेक्शन कमेटी को भी पता है कि विश्व कप में टीम इंडिया को एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगा. रोहित और विराट टीम में एक्सपीरियंस लेकर आएंगे. खासकर रोहित शर्मा की कप्तानी का अनुभव भारतीय टीम के बहुत काम आएगा. इस सीरीज से पहले ऐसी चर्चा चल रही थी कि रोहित शर्मा को वनडे स्क्वाड से बाहर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सिलेक्शन कमेटी के इस फैसले से जाहिर है कि वो विश्व कप के लिए रोहित शर्मा की ओर देख रहे हैं.

पुराने स्टार्स की वापसी

अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने इस सीरीज के लिए कुछ पुराने खिलाड़ियों को फिर से मौका दिया है. अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को वापस लाया गया है, जो उनके करियर के लिए अच्छा संकेत है. वनडे स्क्वाड में उनकी वापसी से टीम को बाएं हाथ का बल्लेबाज, अनुभवी स्पिन गेंदबाजी का विकल्प मिल जाता है. इससे टीम में कॉम्बिनेशन के कई ऑप्शन खुल जाते हैं. सिलेक्टर्स के सबसे अहम फैसलों से एक है ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी है. गायकवाड़ को दोबारा मौका दिया जा रहा है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट उन्हें वनडे में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के तौर पर देख रही है. वह वनडे टीम में श्रेयस अय्यर के विकल्प के रूप में सबसे अच्छे ऑप्शन हैं. ऐसे में उन्हें विश्व कप के लिए भी चुना जा सकता है.

नए चेहरों को दिया मौका

भारत की वनडे स्क्वाड में 2 नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. इसमें युवा बल्लेबाज नमन धीर और तेज गेंदबाज आकिब नबी शामिल हैं. इसका मतलब है कि सिलेक्टर्स नए खिलाड़ियों को भी इंटरनेशनल क्रिकेट में आजमाना चाहते हैं. इससे पता चलता है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की नजर भविष्य की तैयारी करने पर भी है.

शमी-भुवी का करियर खत्म!

भारतीय स्क्वाड का घोषणा होने से पहले भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी को लेकर खूब चर्चा चल रही थी. इन दोनों तेज गेंदबाजों की वनडे टीम में वापसी की मांग की जा रही थी, लेकिन सिलेक्टर्स ने इन दोनों को वापसी करने का मौका नहीं दिया. इससे साफ है कि टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी भुवी और शमी से आगे बढ़ चुकी है.

हार्दिक को डालने होंगे 10 ओवर

इस स्क्वाड में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल नहीं किया गया. वह अभी भी रिहैब से गुजर रहे हैं. टीम मैनेजमेंट चाहती है कि हार्दिक पांड्या वनडे में पूरे 10 ओवर का स्पेल डालें, लेकिन वो अभी इसके लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं. इसी वजह से उन्हें स्क्वाड में नहीं चुना गया है. ऐसे में सिलेक्शन कमेटी ने नीतीश कुमार रेड्डी को वनडे स्क्वाड में शामिल किया है, जो हार्दिक पांड्या की जगह ले सकते हैं.

कब खेली जाएगी भारत-वेस्टइंडीज की वनडे सीरीज?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम में होगा. इसके बाद दूसरा वनडे गुवाहाटी में 30 सितंबर को खेला जाएगा, जबकि तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा.

भारत की वनडे स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर.