जिस गेंदबाज से थर-थर कांपते थे भारतीय बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया के उस खिलाड़ी ने किया संन्यास का एलान

Mitchell Starc T20I retirement:मिचेल स्टार्क के टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास की खबर उसी समय आई जब ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड  के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने सोशल मीडिया पर स्टार्क के संन्यास की जानकारी दी।

September 2, 2025 09:35:00 IST

Mitchell Starc ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क ने टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20 International) से संन्यास ले लिया है। बाएं हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ ने ऑस्ट्रेलिया (Australia) के लिए 65 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप को अलविदा कहने का फैसला किया है। मिचेल स्टार्क ने साल 2012 में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैदान पर पदार्पण किया था। उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर (Mitchell Starc T20 International career)13 साल तक चला। उन्होंने अपना आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच जून 2024 में भारत के खिलाफ खेला था।

 टी20 अंतरराष्ट्रीय से लिया संन्यास

मिचेल स्टार्क के टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास की खबर उसी समय आई जब ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड  के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने सोशल मीडिया पर स्टार्क के संन्यास की जानकारी दी।

इस वजह से लिया संन्यास

 माना जा रहा है कि स्टार्क अब टेस्ट और वनडे फॉर्मेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 35 वर्षीय स्टार्क की नज़र 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप (ODI World Cup 2027) पर भी है।

पाकिस्तान के खिलाफ किया डेब्यू

स्टार्क के टी20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो इसकी शुरुआत 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ उनके डेब्यू से होती है और जून 2024 में भारत के खिलाफ खेले गए आखिरी मैच के साथ खत्म होती है। इस बीच उन्होंने 65 मैच खेले जिनमें उन्होंने 79 विकेट लिए।

दूसरे सबसे सफल गेंदबाज

मिशेल स्टार्क टी20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं। इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज से ज्यादा विकेट सिर्फ स्पिनर एडम ज़म्पा (Adam Zampa) ने ही ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 इंटरनेशनल में लिए हैं। ज़म्पा ने अब तक 130 विकेट लिए हैं। स्टार्क के टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि 2021 टी20 विश्व कप जीतना रही, जो इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया का पहला बड़ा खिताब था।

