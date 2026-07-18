रात भर पार्टी, फिर तूफानी पारी…वर्ल्ड क्रिकेट के 5 दिग्गज, जिन्होंने हैंगओवर में ठोक डाली सेंचुरी

Cricketers Who Hits Century After Drunk: क्रिकेट को अनुशासन और फिटनेस का खेल माना जाता है. इंटरनेशनल स्तर पर खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम बनाए जाते हैं, लेकिन क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे दिग्गज भी हुए हैं, जिनके नाम शराब से जुड़े विवादों में सामने आए. हैरानी की बात यह रही कि इनमें से कुछ खिलाड़ी शराब पीने या हैंगओवर की हालत में भी मैदान पर उतरे और ऐसी पारियां खेलीं, जिन्हें आज भी क्रिकेट प्रेमी याद करते हैं. आइए जानते हैं उन 5 क्रिकेटर्स के बारे में जिन्होंने शराब के नशे में शानदार इनिंग खेली.
हर्शल गिब्स: पार्टी के बाद खेली करियर की सबसे यादगार पारी
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज हर्शल गिब्स ने अपनी आत्मकथा ‘To the Point’ में बताया था कि साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक वनडे मैच से पहले उन्होंने पूरी रात पार्टी की थी. इसके बावजूद जब मैच शुरू हुआ तो गिब्स ने 111 गेंदों में 175 रनों की तूफानी पारी खेली. उनकी इस पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 434 रनों का रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल कर क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार जीत दर्ज की.
विनोद कांबली: सचिन तेंदुलकर के दोस्त ने किया था बड़ा खुलासा
पूर्व भारतीय बल्लेबाज विनोद कांबली, जो सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त भी रहे हैं. एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी के एक मुकाबले से पहले काफी शराब पी थी. इसके बावजूद अगले दिन उन्होंने मैदान पर शानदार शतक जड़ दिया. कांबली को भारत के सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में गिना जाता था, लेकिन अनुशासन से जुड़ी समस्याओं ने उनके करियर को लंबा नहीं चलने दिया.