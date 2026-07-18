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रात भर पार्टी, फिर तूफानी पारी…वर्ल्ड क्रिकेट के 5 दिग्गज, जिन्होंने हैंगओवर में ठोक डाली सेंचुरी

क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, जिनके नाम शराब से जुड़े विवादों में सामने आए. हैरानी की बात यह रही कि इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने शराब पीने या हैंगओवर की हालत में भी मैदान पर उतरकर यादगार पारियां खेलीं. इस लिस्ट में हर्शल गिब्स, विनोद कांबली, एंड्रयू साइमंड्स, सर गैरी सोबर्स और सर विवियन रिचर्ड्स जैसे दिग्गज शामिल हैं.

By: Satyam Sengar | Published: July 18, 2026 12:48:44 PM IST

वर्ल्ड क्रिकेट के 5 धाकड़ दिग्गज, जिन्होंने हैंगओवर में ठोक डाली सेंचुरी.
वर्ल्ड क्रिकेट के 5 धाकड़ दिग्गज, जिन्होंने हैंगओवर में ठोक डाली सेंचुरी.


Cricketers Who Hits Century After Drunk: क्रिकेट को अनुशासन और फिटनेस का खेल माना जाता है. इंटरनेशनल स्तर पर खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम बनाए जाते हैं, लेकिन क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे दिग्गज भी हुए हैं, जिनके नाम शराब से जुड़े विवादों में सामने आए. हैरानी की बात यह रही कि इनमें से कुछ खिलाड़ी शराब पीने या हैंगओवर की हालत में भी मैदान पर उतरे और ऐसी पारियां खेलीं, जिन्हें आज भी क्रिकेट प्रेमी याद करते हैं. आइए जानते हैं उन 5 क्रिकेटर्स के बारे में जिन्होंने शराब के नशे में शानदार इनिंग खेली.

हर्शल गिब्स: पार्टी के बाद खेली करियर की सबसे यादगार पारी

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज हर्शल गिब्स ने अपनी आत्मकथा ‘To the Point’ में बताया था कि साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक वनडे मैच से पहले उन्होंने पूरी रात पार्टी की थी. इसके बावजूद जब मैच शुरू हुआ तो गिब्स ने 111 गेंदों में 175 रनों की तूफानी पारी खेली. उनकी इस पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 434 रनों का रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल कर क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार जीत दर्ज की.

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विनोद कांबली: सचिन तेंदुलकर के दोस्त ने किया था बड़ा खुलासा

पूर्व भारतीय बल्लेबाज विनोद कांबली, जो सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त भी रहे हैं. एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी के एक मुकाबले से पहले काफी शराब पी थी. इसके बावजूद अगले दिन उन्होंने मैदान पर शानदार शतक जड़ दिया. कांबली को भारत के सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में गिना जाता था, लेकिन अनुशासन से जुड़ी समस्याओं ने उनके करियर को लंबा नहीं चलने दिया.

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एंड्रयू साइमंड्स: शराब की लत ने करियर पर भी डाला असर

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स कई बार शराब से जुड़े विवादों में फंसे. उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि उन्हें शराब पीने की आदत थी. 2005 में बांग्लादेश के खिलाफ एक वनडे मैच से पहले भी वह हैंगओवर की स्थिति में थे. इसके बावजूद उन्होंने शतक ठोक दिया था. हालांकि यही आदत बाद में उनके करियर के लिए बड़ी परेशानी बन गई और उन्हें टीम से बैन तक झेलना पड़ा.

सर गैरी सोबर्स: रातभर पार्टी, अगले दिन डेढ़ सौ रन

वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर सर गैरी सोबर्स का नाम भी इस सूची में शामिल है. उनके बारे में मशहूर किस्सों के अनुसार, उन्होंने एक टेस्ट मैच से पहले देर रात तक पार्टी की थी. इसके बाद अगले दिन मैदान पर उतरकर करीब 150 रनों की शानदार पारी खेली. सोबर्स की प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि वह कठिन परिस्थितियों में भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते थे.
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सर विवियन रिचर्ड्स: हैंगओवर में भी बल्ले से मचाया धमाल

वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स का नाम भी उन खिलाड़ियों में लिया जाता है, जिनके बारे में पार्टी के बाद शानदार बल्लेबाजी करने के किस्से मशहूर हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक काउंटी मैच से पहले उन्होंने देर रात तक जश्न मनाया था. इसके बावजूद अगले दिन मैदान पर उतरकर उन्होंने 130 रनों की बेहतरीन पारी खेली. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और आत्मविश्वास ने उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल कर दिया. 
 

Tags: Gary SobersVinod Kambli
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