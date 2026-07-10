Home > क्रिकेट > वर्ल्ड क्रिकेट की 5 भयानक लड़ाइयां, मारपीट को उतारू हुए थे खिलाड़ी, गालियों से कर रहे थे बात

वर्ल्ड क्रिकेट की 5 भयानक लड़ाइयां, मारपीट को उतारू हुए थे खिलाड़ी, गालियों से कर रहे थे बात

क्रिकेट की दुनिया में कई बार विवादों में स्लेजिंग ने आग लगाई, कभी आक्रामक रवैये ने माहौल गर्म किया, तो कभी गुस्से ने खेल भावना पर भारी पड़कर बड़ी कार्रवाई तक करा दी. आइए जानते हैं क्रिकेट इतिहास की उन 5 सबसे चर्चित ऑन-फील्ड लड़ाइयों के बारे में, जिन्हें आज भी फैंस नहीं भूले हैं.

By: Satyam Sengar | Published: July 10, 2026 5:11:02 PM IST

भारतीय क्रिकेट के इतिहास की 5 भयानक लड़ाईयां.
भारतीय क्रिकेट के इतिहास की 5 भयानक लड़ाईयां.


Biggest Fights in Indian Cricket: क्रिकेट को जेंटलमैन का गेम कहा जाता है, लेकिन कई बार मैदान पर खिलाड़ियों का जोश इतना बढ़ जाता है कि मामला तीखी बहस और विवाद तक पहुंच जाता है. भारत-पाकिस्तान जैसे हाई-वोल्टेज मुकाबलों से लेकर आईपीएल और विश्व कप तक, कई ऐसे मौके आए हैं जब खिलाड़ियों के बीच तनाव पूरी दुनिया की सुर्खियां बन गया.

 1. गौतम गंभीर बनाम शाहिद अफरीदी (भारत बनाम पाकिस्तान, 2007 वनडे)

साल 2007 में गुवाहाटी में खेले गए भारत-पाकिस्तान वनडे मुकाबले के दौरान गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के बीच तीखी बहस हो गई थी. गंभीर के चौका लगाने के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो रन लेते समय और भी बढ़ गई. दोनों ने मैदान पर एक-दूसरे पर जमकर शब्दों के तीर चलाए.

You Might Be Interested In

2. हरभजन सिंह बनाम श्रीसंत (आईपीएल 2008)

आईपीएल के पहले सीजन में क्रिकेट इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में से एक देखने को मिली. मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के मैच के बाद हरभजन सिंह ने गुस्से में आकर श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया. इस घटना के बाद श्रीसंत कैमरे पर रोते हुए नजर आए, जबकि हरभजन को पूरे सीजन के लिए निलंबित कर दिया गया.

3. हरभजन सिंह बनाम शोएब अख्तर (एशिया कप 2010)

2010 एशिया कप के दौरान हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच मैदान पर तीखी नोकझोंक हुई. दोनों खिलाड़ियों ने एक-दूसरे के खिलाफ जमकर जुबानी हमला किया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैच के बाद अख्तर ने हरभजन से उनके होटल में भी भिड़ने की कोशिश की थी.

4. युवराज सिंह बनाम एंड्रयू फ्लिंटॉफ (टी20 विश्व कप 2007)

2007 टी20 विश्व कप में युवराज सिंह और एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बीच हुई बहस क्रिकेट की सबसे यादगार घटनाओं में शामिल है. फ्लिंटॉफ की स्लेजिंग से गुस्साए युवराज ने अगले ही ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड की लगातार छह गेंदों पर छह छक्के जड़कर इतिहास रच दिया.

5. ईशांत शर्मा बनाम कामरान अकमल (भारत बनाम पाकिस्तान, 2012 टी20)

2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टी20 मुकाबले में ईशांत शर्मा और कामरान अकमल के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली. अकमल के एक गेंद मिस करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. हालांकि, अंपायरों और दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया.

Tags: Indian Cricket
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आलोक नाथ के 6 आइकॉनिक बाबूजी के किरदार

July 10, 2026

‘धमाल 4’ के स्टारकास्ट की फीस

July 10, 2026

रोटी बनाने से पहले क्यों अलग रखते हैं गुंथा हुआ...

July 10, 2026

सावन के पवित्र महीने में भूलकर भी न खाएं ये...

July 10, 2026

फैट कट करने के लिए कौन से फल खाने चाहिए?

July 9, 2026

अजीनोमोटो खाने के नुकसान

July 9, 2026
वर्ल्ड क्रिकेट की 5 भयानक लड़ाइयां, मारपीट को उतारू हुए थे खिलाड़ी, गालियों से कर रहे थे बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वर्ल्ड क्रिकेट की 5 भयानक लड़ाइयां, मारपीट को उतारू हुए थे खिलाड़ी, गालियों से कर रहे थे बात
वर्ल्ड क्रिकेट की 5 भयानक लड़ाइयां, मारपीट को उतारू हुए थे खिलाड़ी, गालियों से कर रहे थे बात
वर्ल्ड क्रिकेट की 5 भयानक लड़ाइयां, मारपीट को उतारू हुए थे खिलाड़ी, गालियों से कर रहे थे बात
वर्ल्ड क्रिकेट की 5 भयानक लड़ाइयां, मारपीट को उतारू हुए थे खिलाड़ी, गालियों से कर रहे थे बात