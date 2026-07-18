FIFA World Cup: फीफा विश्व कप का वो मैच, जिसे नहीं खेलना चाहता कोई खिलाड़ी! इन टीमों के बीच होगी टक्कर

France vs England: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. अब इस टूर्नामेंट में सिर्फ 2 मुकाबले बाकी हैं, लेकिन इनमें से एक मैच कोई भी टीम नहीं खेलना चाहती है. यह मुकाबला रविवार यानी 19 जुलाई को खेला जाएगा, जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड के बीच टक्कर होगी. ये दोनों टीमें टूर्नामेंट के तीसरे स्थान के लिए भिड़ेंगी. इस मुकाबले में किलियन एम्बाप्पे और जूड बेलिंघम पर सभी की नजरें होंगी, जो अभी तक इस विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते आए हैं. हालांकि ये दोनों ही स्टार फुटबॉलर सेमीफाइनल में अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. फ्रांस को सेमीफाइनल के अहम मुकाबले में स्पेन से हार का सामना करना पड़ा. वहीं, इंग्लैंड की टीम को अर्जेंटीना से शिकस्त मिली.

दोनों टीमें नहीं खेलना चाहती मैच!

फ्रांस के डिफेंडर इब्राहिमा कोनाटे ने कहा, ‘हम में से कोई तीसरे स्थान का मैच खेलना नहीं चाहता था, लेकिन अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है. देखते हैं कि क्या होता है.’ वहीं, इंग्लैंड के कोच थॉमस ट्यूशेल ने कहा, ‘कोई भी यह मैच नहीं खेलना चाहता था. सभी चारों टीमें न्यूयॉर्क में फाइनल खेलना चाहती थी, लेकिन यह विश्व कप का आधिकारिक मैच है. इंग्लैंड के पास छह दशक में पहली बार खिताब जीतने का मौका था. मानसिकता कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे आप अपनी मर्जी से चालू और बंद कर सकते हैं. यह दिखाने का पल है कि हम क्या कर सकते हैं जो हमने पूरे टूर्नामेंट में दिखाया.’

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कब-कहां खेला जाएगा मैच?

फ्रांस बनाम इंग्लैंड का मुकाबला भारतीय समयानुसार शनिवार यानी (18 जुलाई) की देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा. यह मुकाबला फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में होगा.

हेड टू हेड में कौन आगे

आंकड़ों की बात करें, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच अभी तक कुल 32 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. इनमें से 17 मैचों में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है, जबकि फ्रांस ने 10 मैच जीते हैं. इसके अलावा 5 मैच ड्रॉ रहे हैं. वहीं, विश्व कप में दोनों टीमों के बीच 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें 2 बार इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है. वहीं, फ्रांस को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है.

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

इस मुकाबले में फ्रांस के सबसे बड़े मैच विनर किलियन एम्बाप्पे और इंग्लैंड के युवा स्टार जूड बेलिंघम पर नजरें होंगी. एम्बाप्पे ने इस विश्व कप में अभी तक कुल 8 गोल किए हैं. वह गोल्डन बूट की रेस में बने हुए हैं. वहीं, इंग्लैंड के जूड बेलिंघम ने मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है. उन्होंने इस विश्व कप में 6 गोल किए हैं.