मैच के दौरान मैदान पर गिरा और फिर नहीं उठ पाया…पूर्व रणजी क्रिकेटर की मौत से शोक में क्रिकेट जगत, जानें कैसे हुई ये घटना?

Ranji Trophy: लालरेमरुआटा पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर थे जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में मिजोरम का प्रतिनिधित्व किया था और अपने खेलने के करियर के बाद भी खेल से सक्रिय रूप से जुड़े रहे.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 9, 2026 7:48:09 PM IST

K Lalremruata Mizoram Cricket: मिजोरम के पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर के लालरेमरुआटा का बुधवार को एक लोकल क्रिकेट मैच के दौरान गिरने के बाद निधन हो गया, जिससे राज्य के क्रिकेट समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई और सम्मान के तौर पर सभी निर्धारित मैच रद्द कर दिए गए.

यह दुखद घटना वेंघनुई रेडर्स CC और चवनपुई ILMOV CC के बीच खेले जा रहे खालिद मेमोरियल दूसरे डिवीजन स्क्रीनिंग टूर्नामेंट मैच के दौरान हुई. लालरेमरुआटा, जो वेंघनुई रेडर्स CC का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कथित तौर पर मैच के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई. उन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए.

पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर थे लालरेमरुआटा

लालरेमरुआटा पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर थे जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में मिजोरम का प्रतिनिधित्व किया था और अपने खेलने के करियर के बाद भी खेल से सक्रिय रूप से जुड़े रहे. वह सीनियर टूर्नामेंट समिति के सदस्य थे और राज्य में क्रिकेट के विकास में उनके समर्पण और निस्वार्थ योगदान के लिए उन्हें व्यापक रूप से सराहा जाता था. अधिकारियों और साथी क्रिकेटरों ने उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में बताया जो टूर्नामेंट के सुचारू संचालन और जमीनी स्तर पर क्रिकेट के विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्दे के पीछे अथक प्रयास करते थे.

मिजोरम क्रिकेट एसोसिएशन ने रद्द किए सभी क्रिकेट मैच

उनकी असामयिक मृत्यु के बाद, मिजोरम क्रिकेट एसोसिएशन ने गुरुवार को होने वाले सभी क्रिकेट मैच रद्द करने की घोषणा की. इनमें SCG, सिहमूई में दूसरे डिवीजन स्क्रीनिंग टूर्नामेंट के चल रहे मैच, लॉइपु प्लेग्राउंड में तीसरे डिवीजन स्क्रीनिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और मुआलपुई में PUC ग्राउंड और MAP ग्राउंड में लड़कों और लड़कियों के लिए समग्र इंटर-स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच शामिल थे. एसोसिएशन ने कहा कि सभी प्रभावित मैचों को संशोधित समय सारणी के अनुसार फिर से निर्धारित किया जाएगा.

एक आधिकारिक बयान में, मिजोरम क्रिकेट एसोसिएशन ने लालरेमरुआटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और राज्य में क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया. एसोसिएशन ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना भी व्यक्त की और इस कठिन समय में उन्हें शक्ति और सांत्वना के लिए प्रार्थना की.

अधिकारियों और स्थानीय क्रिकेट समुदाय ने दी श्रद्धांजलि 

खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्थानीय क्रिकेट समुदाय के सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि दी गई, जिनमें से कई ने लालरेमरुआटा को एक भावुक खिलाड़ी और एक भरोसेमंद प्रशासक के रूप में याद किया, जिन्होंने हमेशा खेल के हितों को व्यक्तिगत विचारों से ऊपर रखा.

उनकी मृत्यु से मिजोरम क्रिकेट में, विशेष रूप से घरेलू और जमीनी स्तर पर एक खालीपन आ गया है, जहां उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन को बहुत महत्व दिया जाता था. इस घटना ने एक बार फिर खेल के मैदान पर ज़िंदगी की नाज़ुकता और मिज़ोरम में क्रिकेट कम्युनिटी के आपसी जुड़ाव को उजागर किया है, जो दुख की इस घड़ी में एक साथ है और खेल के अपने एक समर्पित सेवक के खोने का शोक मना रही है.

