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IPL के बीच भारतीय क्रिकेट में शोक! पूर्व रणजी खिलाड़ी का निधन, मैच खेलते वक्त आया हार्ट अटैक

SL Akshay Karnataka Cricketer: कर्नाटक के पूर्व रणजी क्रिकेटर एसएल अक्षय का मैच खेलते हुए निधन हो गया. लोकल डिवीजन मैच के दौरान अक्षय को अचानक हार्ट अटैक आ गए. इस घटना से कर्नाटक क्रिकेट में शोक फैल गया है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 25, 2026 12:31:32 PM IST

कर्नाटक के पूर्व रणजी क्रिकेटर एसएल अक्षय.
कर्नाटक के पूर्व रणजी क्रिकेटर एसएल अक्षय.


SL Akshay Karnataka Cricketer: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के शोर के बीच एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. कर्नाटक के पूर्व रणजी क्रिकेटर एसएल अक्षय की अचानक मौत हो गई. बेंगलुरु में एक लोकल डिवीजन क्रिकेट मैच के दौरान 39 साल के तेज गेंदबाज एसएल अक्षय को अचानक हार्ट अटैक आ गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, रविवार को एसएल अक्षय केआर पुरम के एक मैदान पर थर्ड-डिवीजन का मैच खेल रहे थे. दोपहर के समय फील्डिंग करते वक्त एसएल अक्षय के सीने में अचानक तेज दर्द हुआ.

इसके बाद उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद कर्नाटक क्रिकेट में शोक की तरह फैल गई. बता दें कि एसएल अक्षय रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक की ओर से खेलते थे. इसके अलावा वह कर्नाटक प्रीमियर लीग (महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20) में भी खेला करते थे.

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कर्नाटक क्रिकेट में फैला शोक

39 साल के एसएल अक्षय की मौत से कर्नाटक क्रिकेट में शोक की लहर दौड़ गई है. कर्नाटक के कई पूर्व खिलाड़ियों और अधिकारियों ने इस घटना पर दुख जताया. पूर्व भारतीय क्रिकेटर डोड्डा गणेश ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट शेयर करते हुए शोक जताया. उन्होंने लिखा, ‘क्रिकेट जगत के लिए बेहद बुरी खबर है. 39 साल तेज गेंदबाज एसएल अक्षय, जिन्हें मैंने उनके अंडर-19 के दिनों से बहुत करीब से देखा था आज एक डिवीजन मैच खेलने के दौरान निधन हो गया. डोड्डा गणेश ने आगे लिखा, ‘मेरे पास अपने दुख को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं. एक शांत स्वभाव का व्यक्ति, जिसने 2011/12 में कर्नाटक के लिए खेलते हुए अच्छी सफलता हासिल की थी, अब हमारे बीच नहीं है. अक्षय की आत्मा को शांति मिले.’

ये भी पढ़ें: क्या Rohit Sharma ने खेला IPL करियर का आखिरी मैच? जानें इंटरनेट पर क्यों तेज हुई रिटायरमेंट की अटकलें

KSCA ने भी जताया शोक

कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने भी एक बयान जारी कर एमएल अक्षय को श्रद्धांजलि दी. KSCA ने लिखा, ‘अक्षय ने फर्स्ट-क्लास लेवल पर कर्नाटक को अच्छे से रिप्रेजेंट किया और अपने खेलने के करियर के बाद भी, बिना किसी रुकावट के जुनून और लगन के साथ खेल की सेवा करते रहे. जूनियर-लेवल के कोच के तौर पर, उन्होंने युवा क्रिकेटरों को आगे बढ़ाने और मेंटर करने में अहम रोल निभाया, जिससे राज्य में क्रिकेट टैलेंट के डेवलपमेंट पर गहरा असर पड़ा.’ 

कौन थे SL अक्षय?

39 साल के एसएल अक्षय का पूरा नाम संथेबेन्नूर लोकेश अक्षय था. वह कर्नाटक के शिमोगा के रहने वाले थे. अक्षय ने कर्नाटक के लिए फर्स्ट क्लास और लिस्ट-ए क्रिकेट खेला है, लेकिन उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा है.

Tags: Cricket News
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