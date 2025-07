Deepak Hooda rescue: गंगा में डूबते-डूबते बचे भारत के पूर्व कबड्डी कप्तान, दीपक हुड्डा के रेस्क्यू का VIDEO वायरल

Deepak Hooda Rescue Video: बुधवार को हरिद्वार में भारतीय टीम के पूर्व कब्बडी कप्तान डूबते-डूबते बचे। अर्जुन पुरस्कार विजेता अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को पीएसी के जवानों ने गंगा में डूबने से बचा लिया। हरियाणा से हरिद्वार पहुंचेदीपक हुड्डा शिव घाट पर गंगा स्नान कर रहे थे कि अचानक हादसा हो गया। ऐसे में वो गहरे पानी में डूबने लगे। दीपक हुड्डा को डूबता देख उनके साथ पहुंचे लोगों ने शोर मचाया तो घाट पर तैनात 40वीं बटालियन पीएसी के जवानों ने राफ्ट बोट के जरिए उन्हें सुरक्षित बचा लिया।

दीपक हुड्डा भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान रह चुके हैं। वह एशियाई स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं। उनके साथ हुए हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है, इसलिए यूपी, दिल्ली, हरियाणा से कांवड़िये जल लेने हरिद्वार पहुँच रहे हैं। बुधवार को कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा भी अपने कुछ दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने हरिद्वार पहुँचे। स्नान करते समय दीपक हुड्डा गंगा की तेज़ धारा में बह गए। गनीमत रही कि मौके पर तैनात आपदा राहत दल 40वीं बटालियन पीएसी, हरिद्वार की टीम ने समय रहते दीपक हुड्डा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गंगा की तेज़ धारा में बह रहे दीपक हुड्डा के रेस्क्यू का एक वीडियो भी सामने आया है।

Heroes In Uniform

Star Kabaddi Player… and a Star Rescue by #UttarakhandPolice

Arjuna Awardee and former captain of the Indian Kabaddi team, Deepak Hooda, was caught in the strong currents of the Ganga in Haridwar.

The quick-acting 40th Battalion of Uttarakhand Police… pic.twitter.com/MmPqhjHTaX

— Atulkrishan (@iAtulKrishan1) July 23, 2025