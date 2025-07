‘इनके घर से कोई फौजी…’, Asia Cup में भारत-पाक मैच पर गांगुली के बयान पर मचा हंगामा, हर तरफ हो रही किरकिरी

गांगुली ने कहा, ‘मैं इसके कार्यक्रम से सहमत हूँ। खेल चलते रहना चाहिए। पहलगाम में जो हुआ वह कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इसे खेल को रोकने नहीं दे सकते। आतंकवाद खत्म होना चाहिए। भारत ने इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, अब यह बीती बात हो गई है। खेल चलते रहना चाहिए।’

#WATCH | Kolkata: On India-Pakistan placed in the same group in the Asia Cup, former Indian cricketer Saurav Ganguly says, “I am okay. The sport must go on. At the same time Pahalgam should not happen, but the sport must go on. Terrorism must not happen; it needs to be stopped.… pic.twitter.com/Qrs17KOKrN

