पूर्व क्रिकेटर पर FIR दर्ज, 15 लाख रुपए की ठगी का आरोप, पुलिस ने शरू की जांच

पूर्व भारतीय क्रिकेटर राजेश चौहान के खिलाफ 15 लाख रुपये से अधिक की कथित ठगी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. यह मामला मोहन नगर थाना पुलिस ने स्थानीय अदालत के आदेश पर दर्ज किया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी केशव कोसले ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

शिकायतकर्ता दिनकर विश्वामित्र का आरोप है कि राजेश चौहान ने खुद को पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बताते हुए बड़े उद्योगपतियों से अच्छे संबंध होने का दावा किया. उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी को ओडिशा के क्योंझर जिले में जिंदल स्टील से लौह अयस्क के परिवहन का ठेका मिला है. शिकायतकर्ता के अनुसार, चौहान ने उन्हें इस कारोबार में साझेदार बनने और ट्रकों के जरिए निवेश करने पर अच्छा मुनाफा मिलने का भरोसा दिलाया. इसी विश्वास में उन्होंने 30 जुलाई 2021 को समझौता किया और पहले 2.51 लाख रुपये और बाद में 15.01 लाख रुपये कंपनी के खाते में जमा करा दिए.

जांच में सामने आई ठेका नहीं मिलने की बात

शिकायत के अनुसार, कुछ समय बाद जब राजेश चौहान ने संतोषजनक जवाब देना बंद कर दिया तो दिनकर विश्वामित्र ने जिंदल स्टील लिमिटेड से संपर्क किया. वहां से उन्हें जानकारी मिली कि न तो राजेश चौहान और न ही उनकी कंपनी को कोई परिवहन ठेका दिया गया था. शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि उन्हें दिखाए गए कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) के दस्तावेज फर्जी थे. इसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस और दुर्ग के पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई. आखिरकार उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

राजेश चौहान ने आरोपों से किया इनकार

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ऐश्वर्या दीवान ने मामले की सुनवाई के बाद पाया कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के संकेत मिलते हैं. अदालत ने पुलिस को जांच कर अंतिम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. दूसरी ओर, राजेश चौहान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे आपसी कारोबारी विवाद बताया है. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की कुछ रकम पहले ही लौटाई जा चुकी है, जबकि शेष राशि व्यक्तिगत कारणों से समय पर वापस नहीं की जा सकी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.