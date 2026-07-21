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पहले Vaibhav और अब KL Rahul! स्टार ब्ल्लेबाजों का करियर खत्म कर रहे Gautam Gambhir? पूर्व कप्तान ने सुनाई खरी-खोटी

Kris Srikkanth on KL Rahul: केएल राहुल को नंबर-6 पर खिलाने के फैसले से कृष्णमाचारी श्रीकांत नाराज हैं. उन्होंने टीम मैनेजमेंट की आलोचना की. इंग्लैंड में राहुल ने दो वनडे मैचों में हिस्सा लिया.

By: Preeti Rajput | Published: July 21, 2026 12:28:17 PM IST

पहले Vaibhav और अब KL Rahul! स्टार ब्ल्लेबाजों का करियर खत्म कर रहे Gautam Gambhir?
पहले Vaibhav और अब KL Rahul! स्टार ब्ल्लेबाजों का करियर खत्म कर रहे Gautam Gambhir?


Kris Srikkanth on KL Rahul: भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल को सौंपी थी. भारत ने अपना तीसरा मैच लॉर्ड्स में 27 रनों से अपने हाथ से गंवाया. तीसरे मैच में इंग्लैंड ने 387/3 रनों का शानदार स्कोर बनाया. वहीं शानदार बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी में कमाल करते हुए भारत को इंग्लैंड ने 360/7 पर रोक दिया. विकेटकीपर और बल्लेबाज केएल राहुल को तीसरे मुकाबले में नंबर-6 पर बैटिंग के लिए भेजा गया. उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया और केवल 12 रन बनाए. राहुल ने बर्मिंघम वनडे में तीन गेंदों में केवल 1 रन बनाया था. वहीं दूसरा मुकाबला बीमार होने के कारण नहीं खेल पाए.

राहुल का करियर खत्म 

राहुल को बल्लेबाजी के लिए नीचे बुलाने पर पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत काफी नाराज हैं. इस पर गुस्सा जाहिर करते हुए हेड कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेडमेंट को आड़े हाथ ले लिया. उन्होंने इस फैसले को नाइंसाफी बताया. श्रीकांत ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि वैभव सूर्यवंसी और संजू सैमसन की तरह राहुल का करियर खत्म किया जा रहा है. 

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क्या बोलें पूर्व चीफ सिलेक्टर श्रीकांत?

पूर्व चीफ सिलेक्टर श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मामले में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि ‘क्या कोई भी इतने अधिक स्कोर का पीछा करने के लिए केएल राहुल को नंबर 6 पर भेजेगा? उसने मुश्किल मैच में भी भारत को कई हारे हुए मैच जिताए हैं. जिस तरह से संजू सैमसन और वैभव के साथ गड़बड़ी की गई थी, वैसे ही अब आप केएल राहुल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिस कर रहे हैं. राहुल नंबर-6 या नंबर-7 बल्लेबाज हो सकते हैं क्या? ये उनके साथ एक बड़ी नाइंसाफी है. लॉर्डस में उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही थी, जैसे वह काफी नर्वस हो.’ श्रीकांत के मुताबिक, राहुल को नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए भेजना चाहिए था.’

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Tags: Gautam Gambhir KL RahulKL Rahul ODI battingKrisKris Srikkanth on KL Rahul
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