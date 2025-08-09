Home > खेल > Jasprit Bumrah News: उनके बीना भी जीत सकती है टीम इंडिया… इस गेंदबाज ने बुमराह को लेकर ऐसा क्या कह दिया की मच गया बवाल?

Jasprit Bumrah News: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की खेली गई सीरीज 2-2 के बराबरी पर खत्म हुई। वहीं एक ड्रा रहा। इंग्लैंड के साथ खेली गई इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट एक बड़ा मुद्दा रहा। भारतीय तेज गेंदबाज पुरी सीरीज में केवल तीन ही मैच खेले और उन तीनों ही मुकाबलों में भारत को जीत हासिल नही हुई।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 9, 2025 13:11:45 IST

Jasprit Bumrah News: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की खेली गई सीरीज 2-2 के बराबरी पर खत्म हुई। वहीं एक ड्रा रहा। इंग्लैंड के साथ खेली गई इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट एक बड़ा मुद्दा रहा। भारतीय तेज गेंदबाज पुरी सीरीज में केवल तीन ही मैच खेले और उन तीनों ही मुकाबलों में भारत को जीत हासिल नही हुई। 

लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि भारत को जिन दो मुकाबलों में जीत दर्ज की, उस प्लेइंग इलेवन में बुमराह टीम का हिस्सा नहीं थे। बल्कि उनकी जगह मोहम्मद सिराज ने फ्रंटलाइन गेंदबाज की अहम भूमिका निभाते हुए शानदार प्रदर्शन किया और टीम को जीत दिलाई। इसको देखते हुए इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोन्टी पनेसर ने बुमराह को लेकर बड़ा बयान दिया है। 

बुमराह के बिना भी जीत सकती है टीम इंडिया – मोन्टी पनेसर

भारतीय मूल के इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने अब इस मुद्दे पर अपनी राय दी है और कहा है कि बुमराह को घरेलू टेस्ट मैचों से आराम दिया जाना चाहिए और विदेशी दौरों पर उनका पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में पनेसर ने कहा, “भारत अपने घरेलू मैचों में बुमराह के बिना भी किसी भी टीम को हरा सकता है, लेकिन विदेशी पिचों पर वह टीम के लिए एक्स-फैक्टर हैं। ऐसे में कप्तान और कोच उनसे कह सकते हैं कि टीम को किसी घरेलू सीरीज के लिए आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन विदेशी टेस्ट में आपका अनुभव टीम के लिए जरूरी होगा।”

बुमराह नहीं थे टीम में फिर भी जीता भारत 

दरअसल, जिन दो मैचों में भारत ने सीरीज़ बराबर की थी, उनमें बुमराह को कार्यभार के कारण टीम में शामिल नहीं किया गया था। इन मैचों में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई की और 5-5 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बुमराह की गैरमौजूदगी में भी टीम जीत सकती है और क्या उन्हें बार-बार आराम देने की रणनीति सही है।

अब देखना यह है कि टीम प्रबंधन इस सलाह को किस तरह लेता है। बता दें कि भारत को वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज खेलनी है।

