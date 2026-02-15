Home > क्रिकेट > भारत-पाक मैच से पहले टीम इंडिया को चेतावनी, हैंडशेक विवाद पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान

भारत-पाक मैच से पहले टीम इंडिया को चेतावनी, हैंडशेक विवाद पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान

India Vs Pak: कोलंबो में इंडिया-पाकिस्तान मैच से पहले माहौल पहले से ही गरम है, लेकिन अब एक नया विवाद चर्चा का केंद्र बन गया है. इस हाई-वोल्टेज ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच से पहले पूर्व इंडियन क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की नो-हैंडशेक पॉलिसी पर खुलकर सवाल उठाए है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 15, 2026 5:51:19 PM IST

T20 world cup 2026
T20 world cup 2026


India Vs Pak: कोलंबो में इंडिया-पाकिस्तान मैच से पहले माहौल पहले से ही गरम है, लेकिन अब एक नया विवाद चर्चा का केंद्र बन गया है. इस हाई-वोल्टेज ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच से पहले पूर्व इंडियन क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की नो-हैंडशेक पॉलिसी पर खुलकर सवाल उठाए है. उन्होंने इसे बेवकूफी भरा और एक बड़े क्रिकेट देश के लिए ठीक नहीं बताया है.

You Might Be Interested In

संजय मांजरेकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, “इंडिया का लाया गया ‘नो हैंडशेक’ रूल बिल्कुल बेवकूफी भरा है. यह हमारे जैसे देश को शोभा नहीं देता है. गेम की स्पिरिट में या तो ठीक से खेलो या बिल्कुल मत खेलो.” मांजरेकर का साफ मानना ​​है कि अगर दो टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं, तो गेम के बेसिक ट्रेडिशन का सम्मान किया जाना चाहिए.

पहलगाम हमले पर क्या कहा?

इंडिया की मेन्स और विमेंस क्रिकेट टीमों ने हाल के महीनों में पाकिस्तान के खिलाफ ‘नो हैंडशेक’ पॉलिसी अपनाई है. इसने 2025 मेन्स एशिया कप के दौरान काफी हंगामा मचाया था. यह फ़ैसला जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद लिया गया है. इस हमले में 26 बेगुनाह आम लोगों की जान चली गई थी.

You Might Be Interested In

भारत-पाकिस्तान का मैच मैदान पर चलता रहा, लेकिन पारंपरिक हाथ मिलाने से बचा गया है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मुद्दे पर सीधा जवाब देने से बचते रहे. सूर्या ने कहा, “24 घंटे इंतज़ार करें. हम यहां क्रिकेट खेलने आए हैं.” उनके इस बयान से साफ है कि टीम इस समय इस मुद्दे पर पब्लिक में कोई बात नहीं कहना चाहती.

सलमान अली ने क्या कहा?

पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि क्रिकेट सही भावना से खेला जाना चाहिए और उनकी टीम पारंपरिक हाथ मिलाने के लिए तैयार है. सलमान ने आगे कहा, “फ़ैसला उनके हाथ में है, लेकिन क्रिकेट हमेशा खेल की भावना से ही खेला जाना चाहिए.”

एशिया कप के दौरान सूर्यकुमार यादव के हाथ मिलाने से मना करने पर पाकिस्तान ने नाराज़गी जताई और थोड़े समय के लिए बॉयकॉट की धमकी भी दी है. हालांकि बाद में पाकिस्तानी टीम ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेना जारी रखा है. अब कोलंबो में होने वाले इस बड़े मैच में सबकी नज़रें सिर्फ़ रन और विकेट पर ही नहीं, बल्कि मैच से पहले और बाद में होने वाले ‘हैंडशेक मोमेंट’ पर भी होंगी.

भारत-पाकिस्तान के मैच हमेशा से इमोशनल रहे है. यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी परंपरा निभाई जाएगी या ‘नो हैंडशेक’ पॉलिसी जारी रहेगी.

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किशमिश और शहद साथ मिलकर कर देंगे कमाल; जानें स्वास्थ्य...

February 15, 2026

क्या आप भी खाते हैं बेड पर खाना, जानिए कितना...

February 14, 2026

अपने पार्टनर के साथ परफेक्ट डेट नाइट पर देखें ये...

February 14, 2026

इन कामों से बचें, वरना हो जाएगा पेट में इंफेक्शन

February 13, 2026

किसी दवा कम नहीं Kiss! फायदें जान रोज करेंगे अपने...

February 13, 2026

रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक...

February 12, 2026
भारत-पाक मैच से पहले टीम इंडिया को चेतावनी, हैंडशेक विवाद पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत-पाक मैच से पहले टीम इंडिया को चेतावनी, हैंडशेक विवाद पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
भारत-पाक मैच से पहले टीम इंडिया को चेतावनी, हैंडशेक विवाद पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
भारत-पाक मैच से पहले टीम इंडिया को चेतावनी, हैंडशेक विवाद पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
भारत-पाक मैच से पहले टीम इंडिया को चेतावनी, हैंडशेक विवाद पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान