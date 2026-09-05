‘वॉशिंगटन सुंदर को टीम में क्यों रखा, उसने ऐसा क्या किया…’ पूर्व क्रिकेटर का गरमाया दिमाग, सेलेक्टर्स को लगा दी लताड़

पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए वॉशिंगटन सुंदर के सेलेक्शन पर सवाल उठाए हैं. श्रीकांत का मानना है कि चोट से वापसी के बाद सुंदर ने अभी तक अपनी मैच फिटनेस साबित नहीं की है. ऐसे में उन्हें सीधे भारतीय टीम में शामिल करना सही फैसला नहीं है. सुंदर को जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी और इसके बाद से वह बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं.

श्रीकांत ने कहा कि किसी खिलाड़ी का सिर्फ मेडिकल टेस्ट पास करना उसकी मैच फिटनेस साबित करने के लिए काफी नहीं है. उनके मुताबिक, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी से पहले खिलाड़ी को कुछ घरेलू मुकाबले खेलने चाहिए; “वह टेस्ट क्रिकेट में अच्छा है, लेकिन श्रीलंका में नहीं खेला. दो हफ्ते में वह कैसे फिट हो गया? उसने अपनी मैच फिटनेस साबित नहीं की है, तो इसका क्या फायदा? भारत के लिए चुने जाने से पहले आपको किसी स्तर पर कुछ मैच खेलने चाहिए.”

सुंदर की वाइट गेंद क्रिकेट पर सवाल

श्रीकांत ने सुंदर की हालिया सफेद गेंद क्रिकेट की फॉर्म पर भी सवाल उठाए, “आप सिर्फ डॉक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं खेल सकते. वॉशिंगटन सुंदर हर दो-तीन सीरीज के बाद चोटिल नजर आते हैं. आयरलैंड और इंग्लैंड में उनकी गेंदों की खूब पिटाई हुई.” उन्होंने कहा कि सुंदर ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार सुधार किया है, लेकिन सफेद गेंद क्रिकेट में वह अपनी लय खोते हुए दिखाई दिए हैं. श्रीकांत ने यह भी याद दिलाया कि सुंदर ने अपने करियर की शुरुआत टी20 क्रिकेट से की थी.

नितीश कुमार रेड्डी पर भी बोले श्रीकांत

श्रीकांत ने नितीश कुमार रेड्डी की फिटनेस पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि अगर नितीश अपनी मैच फिटनेस साबित कर देते हैं, तो वह शिवम दुबे के मुकाबले उन्हें टीम में चुनना पसंद करेंगे; हालांकि, अफगानिस्तान सीरीज शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. श्रीकांत ने सवाल उठाया, “अगर नितीश कुमार रेड्डी अपनी मैच फिटनेस साबित करते हैं, तो मैं उन्हें दुबे से ऊपर चुनूंगा. लेकिन अब उनके पास फिटनेस साबित करने का समय नहीं है. अफगानिस्तान सीरीज से पहले वह कौन सा मैच खेल सकते हैं?”