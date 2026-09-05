Home > खेल > ‘वॉशिंगटन सुंदर को टीम में क्यों रखा, उसने ऐसा क्या किया…’ पूर्व क्रिकेटर का गरमाया दिमाग, सेलेक्टर्स को लगा दी लताड़

‘वॉशिंगटन सुंदर को टीम में क्यों रखा, उसने ऐसा क्या किया…’ पूर्व क्रिकेटर का गरमाया दिमाग, सेलेक्टर्स को लगा दी लताड़

पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए वॉशिंगटन सुंदर के सेलेक्शन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सुंदर ने चोट से वापसी के बाद अपनी मैच फिटनेस साबित नहीं की है.

By: Satyam Sengar | Published: September 5, 2026 12:49:12 AM IST

वाशिंगटन सुंदर के सेलेक्शन से भड़का पूर्व क्रिकेटर.
वाशिंगटन सुंदर के सेलेक्शन से भड़का पूर्व क्रिकेटर.


पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए वॉशिंगटन सुंदर के सेलेक्शन पर सवाल उठाए हैं. श्रीकांत का मानना है कि चोट से वापसी के बाद सुंदर ने अभी तक अपनी मैच फिटनेस साबित नहीं की है. ऐसे में उन्हें सीधे भारतीय टीम में शामिल करना सही फैसला नहीं है. सुंदर को जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी और इसके बाद से वह बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं.

श्रीकांत ने कहा कि किसी खिलाड़ी का सिर्फ मेडिकल टेस्ट पास करना उसकी मैच फिटनेस साबित करने के लिए काफी नहीं है. उनके मुताबिक, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी से पहले खिलाड़ी को कुछ  घरेलू मुकाबले खेलने चाहिए; “वह टेस्ट क्रिकेट में अच्छा है, लेकिन श्रीलंका में नहीं खेला. दो हफ्ते में वह कैसे फिट हो गया? उसने अपनी मैच फिटनेस साबित नहीं की है, तो इसका क्या फायदा? भारत के लिए चुने जाने से पहले आपको किसी स्तर पर कुछ मैच खेलने चाहिए.”

You Might Be Interested In

सुंदर की वाइट गेंद क्रिकेट पर सवाल
श्रीकांत ने सुंदर की हालिया सफेद गेंद क्रिकेट की फॉर्म पर भी सवाल उठाए, “आप सिर्फ डॉक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं खेल सकते. वॉशिंगटन सुंदर हर दो-तीन सीरीज के बाद चोटिल नजर आते हैं. आयरलैंड और इंग्लैंड में उनकी गेंदों की खूब पिटाई हुई.” उन्होंने कहा कि सुंदर ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार सुधार किया है, लेकिन सफेद गेंद क्रिकेट में वह अपनी लय खोते हुए दिखाई दिए हैं. श्रीकांत ने यह भी याद दिलाया कि सुंदर ने अपने करियर की शुरुआत टी20 क्रिकेट से की थी.

नितीश कुमार रेड्डी पर भी बोले श्रीकांत
श्रीकांत ने नितीश कुमार रेड्डी की फिटनेस पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि अगर नितीश अपनी मैच फिटनेस साबित कर देते हैं, तो वह शिवम दुबे के मुकाबले उन्हें टीम में चुनना पसंद करेंगे; हालांकि, अफगानिस्तान सीरीज शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. श्रीकांत ने सवाल उठाया, “अगर नितीश कुमार रेड्डी अपनी मैच फिटनेस साबित करते हैं, तो मैं उन्हें दुबे से ऊपर चुनूंगा. लेकिन अब उनके पास फिटनेस साबित करने का समय नहीं है. अफगानिस्तान सीरीज से पहले वह कौन सा मैच खेल सकते हैं?”

Tags: Washington Sundar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जब सुकेश चंद्रशेखर ने बताया जैकलीन से जलती थीं नोरा

September 5, 2026

भारत के 8 चमत्कारी कृष्ण मंदिर: जहां आज भी महसूस...

September 4, 2026

वीकएंड को 6 फिल्में और सीरीज बनाएंगी खास

September 4, 2026

दिल चाहता है में थप्पड़ कांड वाले सीन पर फरहान...

September 4, 2026

EPFO में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें?

September 4, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे विवादित कांड, जानिए किनके-किनके बीच...

September 4, 2026
‘वॉशिंगटन सुंदर को टीम में क्यों रखा, उसने ऐसा क्या किया…’ पूर्व क्रिकेटर का गरमाया दिमाग, सेलेक्टर्स को लगा दी लताड़

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘वॉशिंगटन सुंदर को टीम में क्यों रखा, उसने ऐसा क्या किया…’ पूर्व क्रिकेटर का गरमाया दिमाग, सेलेक्टर्स को लगा दी लताड़
‘वॉशिंगटन सुंदर को टीम में क्यों रखा, उसने ऐसा क्या किया…’ पूर्व क्रिकेटर का गरमाया दिमाग, सेलेक्टर्स को लगा दी लताड़
‘वॉशिंगटन सुंदर को टीम में क्यों रखा, उसने ऐसा क्या किया…’ पूर्व क्रिकेटर का गरमाया दिमाग, सेलेक्टर्स को लगा दी लताड़
‘वॉशिंगटन सुंदर को टीम में क्यों रखा, उसने ऐसा क्या किया…’ पूर्व क्रिकेटर का गरमाया दिमाग, सेलेक्टर्स को लगा दी लताड़