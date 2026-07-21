Home > क्रिकेट > कभी गेंदबाज की चालाकी तो कभी साथी बल्लेबाज बना विलेन… शतक के करीब आकर क्यों चूक गए ये 5 क्रिकेटर, सालों तक रहा अफसोस

कभी गेंदबाज की चालाकी तो कभी साथी बल्लेबाज बना विलेन… शतक के करीब आकर क्यों चूक गए ये 5 क्रिकेटर, सालों तक रहा अफसोस

क्रिकेट में कई बार बल्लेबाज शतक के बेहद करीब पहुंच जाता है, लेकिन गेंदबाज की एक चालाकी उसकी मेहनत पर पानी फेर देती है. कभी जानबूझकर फेंकी गई नो-बॉल तो कभी वाइड गेंद के कारण मैच खत्म हो जाता है तो कभी दूसरे बल्लेबाज के शॉट के कारण शतक से चूक जाता है.

By: Satyam Sengar | Published: July 21, 2026 12:47:25 PM IST

शतक के करीब आकर क्यों चूक गए ये क्रिकेटर्स?
शतक के करीब आकर क्यों चूक गए ये क्रिकेटर्स?


क्रिकेट में हर बल्लेबाज का सपना शतक लगाने का होता है. लेकिन कई बार टीम की जीत के चक्कर में खिलाड़ी अपना शतक पूरा नहीं कर पाता. ऐसा तब होता है, जब दूसरे छोर पर खड़ा बल्लेबाज मैच खत्म कर देता है और शतक के करीब पहुंचा खिलाड़ी नाबाद रह जाता है, इसके अलावा ऐसा भी हुआ है कि कोई गेंदबाज जानबूझकर वाइड या फिर नो बॉलडालकर मैच खत्म कर देता है और बल्लेबाज का शतक पूरा नहीं होने देता है. आइए जानते हैं ऐसे ही चर्चित मामलों के बारे में.

जो रूट (इंग्लैंड) – 99 बनाम भारत (2026)*
भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में जो रूट शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे. वह 99 रन पर नाबाद थे और सभी को उनके शतक का इंतजार था. लेकिन इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ कुछ रन चाहिए थे. दूसरे छोर पर मौजूद गस एटकिंसन ने चौका लगाकर मैच खत्म कर दिया. इसके साथ ही रूट 99 रन पर ही नाबाद रह गए और सिर्फ एक रन से शतक चूक गए.

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केएल राहुल (भारत) – 97 बनाम ऑस्ट्रेलिया (2023)*
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई वनडे में भारत मुश्किल में था. केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचाया. राहुल 97 रन पर नाबाद थे. तभी हार्दिक पांड्या ने तेजी से रन बनाकर भारत को जीत दिला दी. मैच खत्म हो गया और राहुल अपना शतक पूरा नहीं कर सके. वह 97 रन पर ही नाबाद लौटे.

वीरेंद्र सहवाग (भारत) – 99 बनाम श्रीलंका (2010)*
वीरेंद्र सहवाग का मामला सबसे अलग और सबसे ज्यादा चर्चित है. वह 99 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत को जीत के लिए सिर्फ एक रन चाहिए था. श्रीलंका के गेंदबाज सुरज रणदीव ने जानबूझकर नो-बॉल फेंक दी. सहवाग ने उस गेंद पर छक्का भी लगाया, लेकिन नो-बॉल लगते ही मैच खत्म हो गया. इसलिए छक्का उनके खाते में नहीं जुड़ा और वह 99 रन पर ही नाबाद रह गए.

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग.

इविन लुईस (वेस्टइंडीज) – 99 बनाम आयरलैंड (2020)*
आयरलैंड के खिलाफ पहले वनडे में इविन लुईस 95 रन पर नाबाद थे. वेस्टइंडीज को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे. अगर लुईस छक्का लगा देते तो उनका शतक भी पूरा हो जाता और टीम भी जीत जाती. उन्होंने बड़ा शॉट खेला, लेकिन गेंद बाउंड्री से कुछ मीटर पहले गिर गई और चौका मिला. इसी चौके के साथ वेस्टइंडीज मैच जीत गई, लेकिन लुईस 99 रन पर नाबाद रह गए. वह सिर्फ एक रन से शतक से चूक गए

ज़ैक क्रॉली (इंग्लैंड) – 99 बनाम लीवार्ड आइलैंड्स (सुपर 50 कप, 2018)*
साल 2018 में सुपर 50 कप के दौरान इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज ज़ैक क्रॉली अपने पहले लिस्ट-ए शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे. वह 98 रन पर नाबाद थे और उनकी टीम केंट को जीत के लिए सिर्फ चार रन चाहिए थे. तभी लीवार्ड आइलैंड्स के गेंदबाज शीनो बेरिज ने लगातार दो वाइड गेंदें फेंक दीं, जिससे टीम को दो अतिरिक्त रन मिल गए. इसके बाद क्रॉली ने एक रन लेकर अपना स्कोर 99* तक पहुंचाया, लेकिन स्ट्राइक दूसरे छोर पर चली गई. 

Tags: joe rootvirender sehwag
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