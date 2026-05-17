KKR vs GT: फिन एलन साथ हुआ अन्याय! 35 गेंद पर ठोके 93 रन, कोई दूसरा ले उड़ा POTM का अवॉर्ड

KKR vs GT: आईपीएल 2026 का 60वां मैच गुजरात टाइटंस (GT) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला गया. ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में कीवी बल्लेबाज फिन एलन ने विस्फोटक बल्लेबाजी की. फिन एलन ने सिर्फ 35 गेंदों पर 93 रनों की तूफानी पारी खेली. हालांकि फिन एलन अपने शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने टीम के लिए अपना काम कर दिया था.

फिन एलन की पारी के दौरान 4 चौके और 100 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले. इस आतिशी पारी के दम पर कोलकाता ने 20 ओवर में 247 रन बनाए. इससे गुजरात टाइटंस को 248 रनों का टारगेट मिला. शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस 20 ओवर में 218 रन ही बना पाई. इससे केकेआर ने 29 रनों से मैच जीत लिया.

फिन एलन को नहीं मिला POTM

केकेआर के सलामी बल्लेबाज फिन एलन (Finn Allen) ने 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली. उनका स्ट्राइक रेट 265 से ज्यादा का रहा. इसके बावजूद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) का अवॉर्ड नहीं मिला. केकेआर की जीत के लिए स्पिन गेंदबाज सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. सुनील नरेन ने 4 ओवर में 29 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किया. सुनील नरेन (Sunil Narine) ने शुभमन गिल और निशांत सिंधु को अपना शिकार बनाया. बता दें कि यह सुनील नरेन का 200वां आईपीएल मैच था.

Clean hitting at a strike rate of 265.7 🤯 Finn Allen leaves us all awestruck with his 93 (35) 👏💜 Updates ▶️ https://t.co/m8jevRTt29#TATAIPL | #KhelBindaas | #KKRvGT pic.twitter.com/gGNeJpXZF3 — IndianPremierLeague (@IPL) May 16, 2026

फिन एलन ने बनाया महारिकॉर्ड!

फिन एलन ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपनी आतिशी पारी के साथ ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. फिन एलन आईपीएल इतिहास के पहले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एक ही सीजन में 2 बार मैच में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं. इससे पहले फिन एलन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपनी शतकीय पारी के दौरान भी 10 छक्के लगाए थे.

फिन एलन का IPL 2026 में प्रदर्शन

कीवी बल्लेबाज फिन एलन ने आईपीएल 2026 में अपना डेब्यू किया. फिन एलन मौजूदा सीजन में 9 मैचों में 221.37 के स्ट्राइक रेट से 321 रन बनाए हैं. इसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक आए हैं. फिन एलन के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. शुरुआती मैचों में वह कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे. इसके चलते केकेआर ने उन्हें ड्रॉप कर दिया था. हालांकि बाद में फिन एलन को फिर टीम में शामिल किया गया, जिसके बाद उन्होंने शतक लगाकर अपनी काबिलियत साबित की.