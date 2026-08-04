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न्यूजीलैंड का विस्फोटक बैटर, बनेगा BBL का सबसे महंगा खिलाड़ी, 5 करोड़ से ज्यादा की लगेगी बोली

न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन बीबीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनने की राह पर हैं. उनके शानदार टी20 प्रदर्शन के बाद कई फ्रेंचाइजी उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती हैं.

By: Satyam Sengar | Published: August 4, 2026 4:13:09 PM IST

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन BBL के बन सकते हैं सबसे महंगे प्लेयर.
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन BBL के बन सकते हैं सबसे महंगे प्लेयर.


न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन बिग बैश लीग (बीबीएल) के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनने की राह पर हैं. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आगामी 2026-27 सत्र से पहले कई बीबीएल टीमें एलन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए उत्सुक हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनकी संभावित कीमत करीब 6 लाख डॉलर (5 करोड़ 72 लाख से ज्यादा) तक पहुंच सकती है, जो उन्हें लीग का सबसे बड़ा अनुबंध दिला सकती है. एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न स्टार्स को एलन को खरीदने की दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है.

27 साल के फिन एलन ने पिछले बीबीएल सत्र में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था. उन्होंने पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए खेलते हुए 11 मुकाबलों में 466 रन बनाए थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 184.18 रहा, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी क्षमता को दर्शाता है. उनकी शानदार पारियों ने पर्थ स्कॉर्चर्स को खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाने में मदद की थी. बल्लेबाजी के साथ-साथ एलन विकेटकीपिंग भी कर सकते हैं, जिससे वह टीमों के लिए और भी उपयोगी खिलाड़ी बन जाते हैं.

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विश्व कप और आईपीएल में फिन एलन का शानदार प्रदर्शन

फिन एलन ने इंटरनेशनल स्तर पर भी अपनी बेहतरीन फॉर्म जारी रखी. आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केवल 33 गेंदों में नाबाद 100 रन की तूफानी पारी खेली. कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेली गई उनकी यह पारी टी20 क्रिकेट की यादगार पारियों में शामिल हो गई.

आईपीएल में कैसा रहा परफॉर्मेंस

आईपीएल 2026 में भी एलन ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 11 मैचों में 349 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 214.11 रहा. इस साल टी20 क्रिकेट में वह 97 छक्के लगाकर अपनी आक्रामक शैली का प्रदर्शन कर चुके हैं. वहीं, इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स भी बीबीएल में बड़े अनुबंध के दावेदार माने जा रहे हैं. सिडनी सिक्सर्स और होबार्ट हरिकेंस जैसी टीमें उन्हें अपनी टीम में शामिल करने में रुचि दिखा रही हैं. स्टोक्स ने इससे पहले 2014-15 सत्र में मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए बीबीएल में हिस्सा लिया था और अब उनकी वापसी की संभावना जताई जा रही है.

Tags: finn allen
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