फिनिशर या मिडिल ऑर्डर? टीम इंडिया में ऋषभ पंत की जगह पर क्यों उठ रहे हैं ये सवाल

Rishabh Pant: ऋषभ पंत को भारत की T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में शामिल नही किया गया और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था. उन्हें वनडे सीरीज की टीम में शामिल जाएगा. यह विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए एक मुश्किल दौर रहा है, जिसे चोट से जूझना पड़ा और उसने देखा कि केएल राहुल वनडे में टॉप-चॉइस विकेटकीपर के तौर पर उभरे है. दूसरी ओर ध्रुव जुरेल और ईशान किशन ने भी घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दासगुप्ता का मानना ​​है कि पंत को T20 क्रिकेट में अपनी भूमिका समझने की जरूरत है और उन्होंने यह भी सोचा कि क्या वह खुद को इस फॉर्मेट में टॉप-ऑर्डर हिटर, मिडिल-ऑर्डर ऑप्शन या फिनिशर के तौर पर देखते है.

दासगुप्ता ने क्या कहा?

दासगुप्ता ने इंडिया टुडे से कहा है कि ‘T20 क्रिकेट में क्या वह टॉप-3 बल्लेबाज हैं? या वह मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज है या वह फिनिशर हैं? वह क्या हैं? उन्हें इन सवालों के जवाब देने होंगे’ उन्होंने आगे कहा कि ‘जहां तक ​​मेरा सवाल है, वह T20I क्रिकेट में टॉप-थ्री बल्लेबाज है. वनडे में वह अच्छे नंबर 4 या नंबर 5 बल्लेबाज है.’

दासगुप्ता ने कहा कि पंत को अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देने और राष्ट्रीय टीम में वापसी के लिए अपना दावा मजबूत करने के लिए चल रही विजय हजारे ट्रॉफी में रन बनाते रहने की जरूरत है.

उन्होंने आगे कहा है कि ‘मुझे लगता है कि उन्हें बस बल्लेबाजी करनी है, उन्होंने दिल्ली के लिए शानदार 70 रन बनाए है. उन्हें बस रन बनाते रहना है, जहां भी मौका मिले व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलना है. यह सीखना है कि उनके लिए क्या सही है.’ इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम से बाहर किया जा सकता है.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चयन समिति के करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि टीम मैनेजमेंट तीन मैचों की सीरीज के लिए टीम चुनते समय एक अलग दिशा अपना सकता है. पंत के बाहर होने से ईशान किशन की वनडे टीम में वापसी का रास्ता खुल सकता है, क्योंकि झारखंड के इस क्रिकेटर ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है.