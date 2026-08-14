India vs Pakistan Hockey 2026: भारत-पाकिस्तान कब होंगे आमने सामने? कहां देख पाएंगे लाइव, देखें फुल स्क्वॉड

एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप 2026 (FIH Hockey World cup 2026) का आगाज 15 अगस्त से होने जा रहा है. मेंस और महिला दोनों वर्गों के मुकाबले बेल्जियम और नीदरलैंड्स की मेजबानी में खेले जाएंगे. भारतीय मेंस और महिला टीम अपने पूल ग्रुप के मुकाबले एम्स्टेलवीन के वेगेनर स्टेडियम में खेलेंगी. भारतीय टीम के लिए यह टूर्नामेंट काफी अहम है, क्योंकि वह लंबे समय से विश्व कप ट्रॉफी जीतने का इंतजार कर रही है. भारतीय मेंस हॉकी टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है.

कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुआई में भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा. इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड से मुकाबला होगा. वहीं, 19 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच पर दुनियाभर के हॉकी फैंस की नजरें रहेंगी.भारत ने मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब सिर्फ एक बार जीता है. टीम इंडिया ने 1975 में कुआलालंपुर में विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की थी. इसके बाद से भारतीय टीम इस प्रतिष्ठित खिताब का इंतजार कर रही है. अब हरमनप्रीत सिंह और उनकी टीम 51 साल के इस इंतजार को खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. टीम के पास कई अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा प्रतिभाएं भी हैं.

भारत का पूरा शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग

भारत 15 अगस्त को वेल्स से शाम 4:30 बजे, 17 अगस्त को इंग्लैंड से शाम 6:30 बजे और 19 अगस्त को पाकिस्तान से शाम 6:30 बजे भिड़ेगा. 22 से 24 अगस्त के बीच क्रॉसओवर मुकाबले होंगे. 28 अगस्त को सेमीफाइनल या क्लासिफिकेशन मैच और 30 अगस्त को तीसरे स्थान का मुकाबला या फाइनल खेला जाएगा. भारत में मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी. टीवी पर मुकाबले स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 2, स्टार स्पोर्ट्स खेल और डीडी स्पोर्ट्स पर देखे जा सकेंगे.

भारतीय टीम में हरमनप्रीत सिंह, मोहित एचएस, सूरज करकेरा, जरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच, राजिंदर सिंह, आदित्य लालागे, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकंठ शर्मा, विवेक प्रसाद, दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मंदीप सिंह और अभिषेक शामिल हैं.