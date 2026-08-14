India vs Pakistan Hockey 2026: भारत-पाकिस्तान कब होंगे आमने सामने? कहां देख पाएंगे लाइव, देखें फुल स्क्वॉड

भारत का पूरा शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग
भारत 15 अगस्त को वेल्स से शाम 4:30 बजे, 17 अगस्त को इंग्लैंड से शाम 6:30 बजे और 19 अगस्त को पाकिस्तान से शाम 6:30 बजे भिड़ेगा. 22 से 24 अगस्त के बीच क्रॉसओवर मुकाबले होंगे. 28 अगस्त को सेमीफाइनल या क्लासिफिकेशन मैच और 30 अगस्त को तीसरे स्थान का मुकाबला या फाइनल खेला जाएगा. भारत में मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी. टीवी पर मुकाबले स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 2, स्टार स्पोर्ट्स खेल और डीडी स्पोर्ट्स पर देखे जा सकेंगे.
भारतीय टीम में हरमनप्रीत सिंह, मोहित एचएस, सूरज करकेरा, जरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच, राजिंदर सिंह, आदित्य लालागे, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकंठ शर्मा, विवेक प्रसाद, दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मंदीप सिंह और अभिषेक शामिल हैं.