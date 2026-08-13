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FIH Hockey World Cup के शेड्यूल का ऐलान, 15 अगस्त से शुरू होंगें मैच, भारत के मुकाबले कब-कब?

एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा. मेंस और महिला वर्ग में भारत की टीमें पूल डी में खेलेंगी. भारतीय मेंस टीम वेल्स, इंग्लैंड और पाकिस्तान से भिड़ेगी, जबकि महिला टीम चीन, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड का सामना करेगी.

By: Satyam Sengar | Published: August 13, 2026 1:18:15 PM IST

FIH Hockey World Cup के शेड्यूल का ऐलान.
FIH Hockey World Cup के शेड्यूल का ऐलान.


FIH Hockey World Cup: एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप का 16वां सेशन 15 अगस्त से शुरू होगा और 30 अगस्त तक चलेगा. इस बार मेंस और महिला दोनों टूर्नामेंट की मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से करेंगे. मुकाबले बेल्जियम के वावरे स्थित बेल्फियस हॉकी एरिना और नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन स्थित वागेनर हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे. मेंस और महिला दोनों प्रतियोगिताओं में 16-16 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें चार-चार टीमों के चार पूल में बांटा गया है.

मेजबान टीमों पर भी सभी की नजरें रहेंगी. मेंस वर्ग में बेल्जियम को मौजूदा चैंपियन जर्मनी के साथ रखा गया है. वहीं, महिला वर्ग में नीदरलैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर खिताब बचाने के इरादे से उतरेगी. भारत की मेंस और महिला दोनों टीमें पूल डी में हैं. मेंस टीम के सामने वेल्स, इंग्लैंड और पाकिस्तान की चुनौती होगी, जबकि महिला टीम चीन, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ ग्रुप मुकाबले खेलेगी.

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भारतीय मेंस टीम का पूरा शेड्यूल
भारतीय मेंस टीम अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगी. यह मुकाबला शाम 4:30 बजे भारतीय समयानुसार खेला जाएगा. इसके बाद 17 अगस्त को शाम 6:30 बजे भारत का सामना इंग्लैंड से होगा. ग्रुप चरण का सबसे रोमांचक मुकाबला 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ होगा. यह मैच भी शाम 6:30 बजे शुरू होगा. भारत की कोशिश ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन कर अगले दौर में जगह बनाने की होगी.

महिला टीम भी दिखाएगी दम
भारतीय महिला टीम 16 अगस्त को चीन के खिलाफ मुकाबले से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. यह मैच शाम 4:30 बजे खेला जाएगा. इसके बाद 18 अगस्त को भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से और 20 अगस्त को इंग्लैंड से होगा. दोनों मुकाबले शाम 6:30 बजे शुरू होंगे. भारत में प्रशंसक हॉकी वर्ल्ड कप के मुकाबले स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकेंगे, जबकि जियोहॉटस्टार पर भी इनकी स्ट्रीमिंग होगी. अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए वॉच हॉकी के जरिए मुकाबले उपलब्ध होंगे, हालांकि प्रसारण क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकता है. दोनों भारतीय टीमों के सामने मजबूत विरोधी हैं, इसलिए टूर्नामेंट में शुरुआत से ही रोमांच देखने को मिलेगा.

Tags: Hockey World Cup
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