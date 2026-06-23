Cricket vs Football: फीफा का फाइनल हारने वाले को भी मिलता है क्रिकेट चैंपियन से ज्यादा पैसा! जानिए कौन कितना अमीर?

जब इनामी राशि (Prize Money) की बात आती है, तो फुटबॉल और क्रिकेट बिल्कुल अलग स्तर पर नजर आते हैं. फीफा वर्ल्ड कप और क्रिकेट वर्ल्ड कप, दोनों ही इस दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में गिने जाते हैं. दोनों ही टूर्नामेंट्स को देखने के लिए करोड़ों लोग टीवी से चिपके रहते हैं, बड़े-बड़े ब्रैंड्स पानी की तरह पैसा बहाते हैं और फैंस की दीवानगी तो खैर सातवें आसमान पर होती है.

लेकिन, जब बात विजेताओं को मिलने वाले पैसों की आती है, तो दोनों के बीच का अंतर जमीन-आसमान का है. ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स के मुकाबले फुटबॉल का ग्लोबल बिजनेस मार्केट कितना विशाल हो चुका है.

क्रिकेट चैंपियंस से 12 गुना ज्यादा कमाते हैं फीफा विजेता

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की चैंपियन बनने वाली टीम को इनामी राशि के तौर पर 50 मिलियन डॉलर (लगभग 417 करोड़) मिलेंगे. वहीं, उपविजेता (Runners-up) टीम को 33 मिलियन डॉलर (लगभग 275 करोड़) दिए जाएंगे.

इसकी तुलना में, साल 2023 के आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीतने वाली टीम को सिर्फ 4 मिलियन डॉलर (लगभग 33 करोड़) मिले थे, जबकि उपविजेता टीम के हिस्से में 2 मिलियन डॉलर आए थे. यदि हम इसकी तुलना टी20 फॉर्मेट से करें, तो यह खाई और भी चौड़ी हो जाती है. आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की विजेता टीम को लगभग 2.45 मिलियन डॉलर (लगभग 20.4 करोड़) मिले हैं. यानी फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को इससे 20 गुना से भी ज्यादा रकम मिलेगी.

टूर्नामेंट और उनकी प्राइज मनी

टूर्नामेंट विजेता की इनामी राशि फीफा वर्ल्ड कप 2026 $50 मिलियन (लगभग 417 करोड़) आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 $4 मिलियन (लगभग 33 करोड़) आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 $2.45 मिलियन (लगभग 20.4 करोड़)

फीफा का फाइनल हारने वाले को भी क्रिकेट चैंपियन से ज्यादा पैसा!

इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू विजेता नहीं, बल्कि फाइनल हारने वाली टीम को मिलने वाला पैसा है. फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हारने वाली टीम भी अपने साथ 33 मिलियन डॉलर घर ले जाती है. यह रकम 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन को मिली राशि से आठ गुना से भी ज्यादा है! यह फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट की वित्तीय ताकत को दिखाता है, जहां ट्रॉफी से चूक जाने वाली टीमों को भी इतनी बड़ी रकम मिलती है जिसके सामने क्रिकेट की प्राइज मनी बेहद छोटी लगने लगती है.

आखिर दोनों में इतना बड़ा अंतर क्यों है?

फुटबॉल वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसकी पहुंच दुनिया के हर महाद्वीप के कोने-कोने तक है. फीफा अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स (प्रसारण अधिकार), स्पॉन्सरशिप और कमर्शियल पार्टनरशिप्स को एक साथ दर्जनों देशों के बाजारों में बेचता है. दूसरी ओर, क्रिकेट भले ही भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में बेहद लोकप्रिय हो, लेकिन भौगोलिक रूप से यह कुछ ही हिस्सों तक सीमित है. क्रिकेट के इस पूरे खेल बाजार की असली ताकत और रेवेन्यू मुख्य रूप से दक्षिण एशिया, खासकर भारत से आता है.

ग्लोबल स्तर पर यही अंतर सीधे तौर पर कमाई में तब्दील हो जाता है. फीफा के स्पॉन्सर्स की लिस्ट में दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल ब्रैंड्स शामिल हैं, और इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सैकड़ों देशों में बेचे जाते हैं. नतीजा यह होता है कि उनके पास एक ऐसा मजबूत वित्तीय ढांचा तैयार हो जाता है, जिससे वे इतना बड़ा प्राइज पूल दे पाते हैं.