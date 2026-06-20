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FIFA World Cup: 1 नहीं, 2 बार चोरी हुई फीफा वर्ल्ड कप की असली ट्रॉफी, एक बार तो कुत्ते ने खोजा!

FIFA World Cup Trophy: फीफा विश्व कप की असली ट्रॉफी 1 नहीं, बल्कि 2 बार चोरी हो चुकी है. एक बार इस ट्रॉफी को कुत्ते ने खोज निकाला था, लेकिन दूसरी बार चोरी हुई ट्रॉफी का आज तक कोई पता नहीं चला. पढ़िए पूरी कहानी...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 20, 2026 5:34:31 PM IST

फीफा विश्व कप ट्रॉफी की चोरी की कहानी.
फीफा विश्व कप ट्रॉफी की चोरी की कहानी.


FIFA World Cup Trophy: इस समय पूरी दुनिया पर फीफा विश्व कप का बुखार चढ़ा हुआ है. अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में फीफा विश्व कप 2026 खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट में दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे हैं. 39 दिनों तक चलने वाले इस विश्व कप में कुल 48 टीमें फीफा की चमचमाती ट्रॉफी के लिए एक-दूसरे से जंग करेंगी. दुनिया के हर फुटबॉलर का सपना होता है कि वह एक दिन इस ट्रॉफी को जीते. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि फीफा विश्व कप की असली ट्रॉफी चोरी भी वो चुकी है और वो 1 नहीं, बल्कि 2 बार ऐसा हुआ है. आइए जानते हैं ट्रॉफी के चोरी की पूरी कहानी…

साल 1966 में चोरी हुई ट्रॉफी

दअरसल, यह घटना साल 1966 की है, जब पहली बार फीफा विश्व कप की ट्रॉफी चोरी हुई थी. यह टूर्नामेंट इंग्लैंड में खेला जा रहा था. विश्व कप की तैयारी जोर-शोर से की जा रही थी. विश्व कप शुरू होने से पहले फीफा की असली ट्रॉफी, जिसे जूल्स रिमेट ट्रॉफी (Jules Rimet Trophy) कहा जाता है, उसे लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में एक एग्जीबिशन के लिए रखा गया था. वहां से फीफा की ट्रॉफी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई. ट्रॉफी के गायब होते ही पुलिस से लेकर फीफा अधिकारियों तक हड़कंप मच गया. सभी टीमें खोजबीन में जुट गईं, लेकिन ट्रॉफी को कोई सुराग नहीं मिला.

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कुत्ते ने खोजी ट्रॉफी

फीफा वर्ल्ड कप की असली ट्रॉफी चोरी होने के बाद कई दिनों तक खोजबीन जारी रही. चोरी के करीब 7 दिन बाद साउथ लंदन में ‘पिकल्स’ (Pickles) नाम के एक पालतू डॉग ने ट्रॉफी को ढूंढ लिया. दरअसल, वह कुत्ता अपने मालिक के साथ पार्क में घूम रहा था. इसी दौरान कुत्ते को झाड़ी में अजीब सी चीज दिखाई दी, जिसके बाद वह जोर-जोर से भौंकने लगा. इसके बाद जब कुत्ते के मालिक ने वहां पर जाकर देखा, तो पता चला कि फीफा की असली ट्रॉफी अखबार में लिपटी पड़ी हुई थी. उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और ट्रॉफी सौंप दी.

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ब्राजील में हुई दूसरी चोरी

फीफा विश्व कप की ट्रॉफी दूसरी बार साल 1983 में ब्राजील से चोरी हुई. दरअसल, फीफा का नियम था कि किसी भी टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर असली ट्रॉफी नहीं दी जाएगी. हालांकि यह भी नियम था कि अगर कोई देश तीन बार विश्व कप जीतेगी, तो उसे मूल ट्रॉफी दे दी जाएगी. साल 1970 में ब्राजील ने तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता और फीफा की असली ट्रॉफी जीत ली. इस ट्रॉफी को साल 1983 में ब्राजीली फुटबॉल परिसंघ के रियो डि जिनेरियो में एक बुलेटप्रूफ कांच की अलमारी में हेडक्वार्टर पर रखा. 19 दिसंबर 1983 को किसी चोर ने हथौड़े से अलमारी का पिछला हिस्सा तोड़कर ट्रॉफी चोरी कर ली. इसके बाद से इस ट्रॉफी का कोई पता नहीं चला.

फीफा विश्व कप कैसे बनता है?

फीफा विश्व कप की मौजूदा ट्रॉफी का डिजाइन इटली के प्रसिद्ध शिल्पकार सिल्वियो गाजानिगा ने तैयार किया है. इस ट्रॉफी का कुल वजन 6.175 किलोग्राम है, जिसकी लंबाई 14.2 इंच है. इसे 18 कैरेट सोने से बनाया गया है. बता दें कि साल 1974 से फीफा वर्ल्ड कप की नई ट्रॉफी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके साथ चोरी की कोई घटना नहीं हुआ है. चोरी को दोनों घटनाएं पुरानी जूल्स रिमेट ट्रॉफी के साथ हुई हैं.

Tags: fifa world cupFIFA World Cup 2026
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