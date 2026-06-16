Fifa World Cup: एक ही मैच में इस्तेमाल हुए 16 येलो और 4 रेड कार्ड्स, आपस में मारपीट को उतावले थे खिलाड़ी, रोनाल्डो को भी चोट लगी

फीफा वर्ल्ड कप में कई रोमांचक मुकाबले हुए हैं, लेकिन साल 2006 में पुर्तगाल और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया मैच आज भी लोगों को याद है. इस मुकाबले को फुटबॉल इतिहास में “बैटल ऑफ नूर्नबर्ग” के नाम से जाना जाता है. 25 जून 2006 को जर्मनी के नूर्नबर्ग शहर में खेले गए इस प्री-क्वार्टर फाइनल मैच में खिलाड़ियों के बीच इतना तनाव बढ़ गया कि रेफरी को बार-बार कार्ड निकालने पड़े. हालत यह हो गई कि पूरे मैच में 16 येलो कार्ड और 4 रेड कार्ड दिखाए गए. यह आज भी फीफा वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है.

मैच की शुरुआत अच्छी रही और पुर्तगाल के खिलाड़ी मैनिशे ने 23वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी. लेकिन इसके बाद मुकाबला धीरे-धीरे लड़ाई जैसा बन गया. दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे पर कड़े टैकल कर रहे थे और मैदान पर कई बार बहस और धक्का-मुक्की देखने को मिली. सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब नीदरलैंड्स के डिफेंडर खालिद बुलाहरूज़ ने पुर्तगाल के युवा स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जोरदार टैकल कर दिया. इस टैकल में रोनाल्डो चोटिल हो गए और उन्हें मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा. उस समय रोनाल्डो सिर्फ 21 साल के थे और मैदान से बाहर जाते समय काफी परेशान नजर आए.

रेफरी के लिए मैच संभालना हुआ मुश्किल

जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, खिलाड़ियों का गुस्सा बढ़ता गया. रेफरी वैलेंटिन इवानोव को बार-बार खिलाड़ियों को चेतावनी देनी पड़ी. आखिर में पुर्तगाल के कोस्टिन्हा और डेको को रेड कार्ड मिला, जबकि नीदरलैंड्स के खालिद बुलाहरूज़ और जियोवानी वान ब्रोंकहॉर्स्ट भी मैदान से बाहर भेज दिए गए.

जीत गया पुर्तगाल, लेकिन चर्चा झगड़े की हुई